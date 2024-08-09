Байден заявил, что, если Трамп проиграет, он вовсе не уверен в мирной передаче власти, добавив, что угрозы Трампа на этот счёт, в частности — насчёт кровопролития, стоит воспринимать серьёзно.

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Зачем такое говорит Трамп, совершенно понятно: он — король не только эпатажа, но и хаоса, на тех, кто этот революционный хаос любит, он и рассчитывает.

Но зачем это повторяет Байден, добавляя Трамповым словам весомости??? (Вместо того, чтобы, наоборот, успокоить общество тем, что он как Президент воспрепятствует любым беззаконным обострениям да и вообще, когда власть сохраняется у демократов, это не её передача, а продление стабильности!)

Ведь потенциальный электорат Демократической партии и, что даже важнее, избиратели колеблющиеся или просто инертные не хотят, как правило, ни революций, ни хаоса, ни кровопролитий.

И если этой огромной категории избирателей рассказывают С ОБЕИХ СТОРОН, что победа Харрис приведёт к сопротивлению Трампа и будет иметь следствием всевозможные беспорядки, то это побуждает тихих американцев голосовать не за неё, а именно за Трампа, чтобы избежать лишних общественных сотрясений, то есть чтобы было тихо.

Так увеличивается электорат Трампа, ибо к буйным, которые и так его, добавляются спокойные, которых вынуждают за него голосовать ради тишины и покоя.

Впрочем, если Харрис действительно уже опережает Трампа, как говорят последние опросы, на 6-8 процентных пунктов (53%:47%, если без Кеннеди; 50%:42%, если при участии ещё и Кеннеди), Трампу уже не поможет даже Байден.