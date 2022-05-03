Байден назвал войну в Украине поворотным моментом и призвал усилить помощь

Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине является поворотным моментом в истории, который происходит один раз в шесть-восемь поколений. Он призвал союзников помогать украинскому государству в его борьбе против РФ.

Об этом американский политик сказал на пресс-конференции на заводе компании Lockheed Martin в штате Алабама во вторник, 3 мая, трансляцию вел "Голос Америки". На этом предприятии производят системы вооружений, среди которых и противотанковые ракеты "Джавелин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это поворотный момент в истории, который происходит не каждое поколение. Вещи меняются настолько быстро, а мы должны контролировать это. В мире происходит битва между автократией и демократией", – сказал Байден.

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Он призвал конгресс как можно быстрее выделить деньги на вооружение для Украины. "Да хранит вас Господь и вооруженные силы" – добавил президент США.

Как сказал Байден, либо Запад поддерживает Украину, "либо мы наблюдаем за зверствами России".

"Каждый день в новостях мы видим эти зверства, эти военные преступления, которые совершают российские войска в Украине по указанию Владимира Путина. Сердце кроется. В Украине свое государство защищают все, не только военные, но и простые люди на улицах. Мужчины и женщины бреются за свою страну", – отметил Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден в четверг, 28 апреля, выступил с официальной речью. Он заверил, что Америка поддерживает Украину, а также рассказал о борьбе нашей страны с Россией.