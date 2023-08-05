Михаил Трипольский на днях заявил, что Байден великий президент, чуть ли не величайший в истории Америки.

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А Дмитрий Абрамсон писал недавно в Фейсбуке, что "...я буду голосовать за Байдена не только, чтобы остановить Трампа. Я считаю, что это правильный человек в нужном месте и в нужное время. И если в каком-то фантастическом сценарии Байден выстрелит в меня посреди Пятой Авеню, я всё равно, раненый, доползу до избирательного участка, чтобы за него проголосовать". Он обыгрывает известное заявление Трампа о том, что тот (Трамп, а не Дмитрий) может убить человека средь бела дня на Пятой Авеню Нью-Йорка, и сторонники от него не отвернутся.

Важно ли их мнение? Думаю, надо прокомментировать: Трипольский и Абрамсон становятся известными в Украине и отражают взгляд части американского общества на текущую ситуацию. Вкратце этот взгляд сводится к тому, что Байден чрезвычайно много сделал для Украины и та должна быть ему безгранично благодарна.

Насчет благодарности не спорю, вот и британский министр обороны требовал ее, но все ли, что мог, сделал Байден? Не думаю. Более того, уверен, что далеко не все! И не я один так думаю. К примеру, президент Зеленский так ответил на днях в интервью бразильской газете на вопрос, считает ли он достаточной помощь США: если бы эта помощь привела к завершению войны, то была бы достаточной. Но война продолжается...

Да, война продолжается, становится все более разрушительной и опасной (ядерное оружие уже размещено в Беларуси, а ЗАЭС заминирована), русские не скрывают, что считают ее войной против всего Запада, и так оно и есть. То-то Берт Стивенс, колумнист The New York Times вернувшийся из Киева, пишет, что не НАТО во главе с Америкой защищает Украину, а Украина защищает НАТО: "Нам пока везет, американцы платят долларами, украинцы жизнями". С этих позиций и следует оценивать действия (и бездействие) Байдена.

Но сначала представим оппонентов. Михаил Трипольский это главный редактор самой толстой русскоязычной газеты Америки, бывший киевлянин. Известен украинцам благодаря активности Юрия Рашкина, которого все чаще приглашают на украинские каналы. Юрий создал свой собственный YouTube канал RashkinReport и часто ведет совместные с Михаилом и Дмитрием передачи. Весной прошлого года Трипольский звал и меня участвовать в их стримах, но нездоровье не позволило принять приглашение, но сейчас вижу, что оно и к лучшему. Стиль дискуссии важнее ее темы, а чрезмерно раскованный стиль эфиров Михаила мне совершенно чужд, как и легковесное зубоскальство Абрамсона над президентом сражающейся Украины.

Рашкин прекрасно читает информативные и аналитичные новости от профессора Игоря Айзенберга, весьма полезен был и цикл передач Абрамсона, выведший на чистую воду махрового трамписта (а значит, агента влияния Москвы) Гари Табаха с его дезинформацией о ленд-лизе. Этот Табах был весьма популярен в Украине... Досталось от Рашкина и Трипольского и Роману Свитану, еще одному любимцу украинских СМИ – за похабный антисемитизм и отнюдь не самые умные высказывания о Байдене (умеют же наши ура-патриоты плодить врагов).

Так вот, состоялась у меня на днях в Фейсбуке дискуссия с Трипольским о негативной оценке Арестовичем Байдена. Михаилу, значит, написал слушатель их с Рашкиным передачи и возмущался обвинениями Арестовича американской администрации в москвоцентричности, неоказании помощи Украине и прочей зраде. На что Михаил обещал разнести Арестовича и донести сие до украинской публики. Экая самоуверенность! У Алексея с Марком Фейгиным сотни тысяч зрителей (а бывало и более двух миллионов), тогда как у Трипольского едва пара тысяч набирается в лучших случаях и даже в компании с Рашкиным редко доходит до двух десятков тысяч... В итоге наша полемика свелась к оценке Байдена. Михаил засыпал меня цитатами.

"Только поддержка США позволила Украине избежать поражения в первые же дни российской спецоперации", ― пишет Newsweek.

"Оружие и помощь США не позволили России победить, а Украине проиграть", — заявил Уильям Астор, подполковник в отставке и бывший профессор истории Академии ВВС США. — "Если бы не это оружие, украинские силы, вероятно, были бы разбиты еще летом".

"Совершенно очевидно, что без помощи Запада российским войскам удалось бы захватить Киев в первые дни конфликта", — сказал Питер Ратленд, профессор российских, восточноевропейских и евразийских исследований Уэслианского университета".

И так далее, я привел лишь половину этой подборки жалкого лепета оправданий, попыток незадачливых экспертов, не сумевших предугадать и оценить развитие ситуации, сохранить реноме и сделать хорошую мину при плохой игре. Важен результат помощи, а он неутешителен: война только больше разгорается, идет именно то, чего опасался Байден, придерживая ударные виды вооружений – эскалация, и Путин влепил очередную демонстративную пощечину Западу, разорвав зерновое соглашение и уничтожая инфраструктуру украинских портов.

Генерал Ходжес еще прошлым летом говорил, что срок окончания войны полностью зависит от США, а недавно повторил, что ее исход можно было бы решить в течении нескольких недель 150-200 дальнобойными ракетами ATACMS. Но Байден не дает их. Он все делает с запозданием. Вспомните затяжку с поставками "Хаймарсов", да и первые гаубицы М777 были поставлены лишь к 15 мая 2022 года.

Гаубицы... Идет большая артиллерийская война. Такой не было со времен Первой мировой. Фронт огромен, роль танков и авиации невелика, в итоге все решает артиллерия (РСЗО и "Хаймарсы" фактически относятся к ней). Расход снарядов колоссален. Первую мировую война напоминает и тем, что после полугода маневренных боев перешла в позиционную фазу. Причина – недостаточная помощь Запада Украине. Войска зарылись в землю, возвели линии обороны, прикрытые невиданными в истории по масштабу и плотности минными полями (русские ставят по 3-5 мин на квадратный метр!), поэтому темпы продвижения при попытке активных действий низкие.

Опыта такой войны также ни у кого нет, кроме самих воюющих, она резко отличается от всех недавних войн, и советы, заключения и сетования многих западных экспертов основаны на непонимании сути происходящего.

Да, задача у ВСУ тяжелейшая, ни одна армия мира не наступала в таких условиях: не имея ни численного превосходства, ни огневого (не хватает снарядов), ни господства в воздухе, через сплошные минные поля. Помощь союзников в цифрах как бы велика, но совершенно недостаточна для ведения боевых действий такого размаха. Объяснения западных экспертов, их попытки перевести стрелки на саму Украину неубедительны, и мы не раз наблюдали легковесные, ангажированные и даже инспирированные Москвой алармистские публикации в самых солидных изданиях, включая "Нью-Йорк Таймс" и "Уолл-Стрит Джорнел".

В этой артиллерийской войне Украина постепенно берет верх, но лишь за счет большей точности и лучшей организации огня, но не за счет плотности – ВСУ расходуют до 8 тысяч снарядов в день. Русские больше. Для сравнения, во время штурмов Северодонецка и Лисичанска прошлым летом интервенты расходовали до 50-70 тысяч снарядов в сутки! Благодаря работе "Хаймарсов", а теперь и британских дальнобойных ракет Storm Shadow и французских SCALP по складам боеприпасов интенсивность русского огня существенно снизилась, но британских ракет поставлено всего около сотни, а французских около 80. Генерал Ходжес прав: крайне не хватает сотен ATACMS!

Да, Америка оказала помощи на огромную сумму – более $100 млрд, но bis dat, qui cito dat – вдвойне дает, кто быстро дает. Байден же всегда дает с опозданием. В итоге война обойдётся Америке намного дороже, чем при своевременных поставках требуемых вооружений. И в финансовом плане и в политическом.

Поэтому я считаю Байдена политиком слабым, не соответствующим масштабу противостояния и солидарен в этом с Арестовичем. О чем и писал не раз еще до Алексея (он дипломатичен и у него ангельское терпение). В частности, писал об этом в "Обозревателе" еще в апреле 2022 года ("Ястреб ли Байден? Орел ли?"), а сейчас еще более укрепился в этом мнении. Более того, полагаю, что именно после встречи с Байденом в Женеве в июле и с приснопамятной фрау Меркель в Москве в августе 2021 года Путин понял, что Запад слаб и принял решение о нападении!

Так что не рассказывайте мне о достоинствах Байдена. Его слабость еще скажется на выборах 2024, если он не возьмется за помощь Украине всерьёз и не добьется успеха в самые сжатые сроки. У него есть максимум год. Нас постоянно убеждают, что американского избирателя интересуют в первую очередь экономика и прочие внутренние дела, но позорный уход США из Афганистана обвалил рейтинг Байдена, и тот так и не восстановился, несмотря на все успехи экономики. Не факт, что часть демократов и независимых простят ему неспособность нанести поражение России (91% американцев относятся к ней негативно) и быстро покончить с войной. Моя супруга тому порукой, она не хочет голосовать за него даже под угрозой возвращения Трампа.

Да, его возвращение станет катастрофой не только для Америки, но и для Украины и всего мира, тем более Байден должен приложить все усилия для скорейшей победы Украины! Но он не дает ATACMS... Да, выбора у нас нет и я пойду голосовать за него, но только от безысходности. И всегда буду помнить, что на его совести жизни тысяч украинцев