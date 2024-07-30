Блог | Байден "на дорожку" мастерит еще одну ловушку для Трампа
Президент США Джо Байден принялся срочно реформировать Верховный суд: для преследования экспрезидентов государства за совершенные преступления в их президентстве.
Далее текст на языке оригинала
Натяк зрозумілий: Верховний суд США звільнив Трампа від відповідальності за скоєні ним злочини на посту президента, дозволивши виносити покарання лише за його приватні дії. Тоді як експрезидента звинувачують у спробі зірвати вибори 2020 року.
Звісно, ініціатива Байдена ще розглядатиметься Конгресом, а відтак має мізерні шанси на реалізацію. Тут фішка в іншому: чинний президент США явно підігрує Камалі Гарріс, кандидатці в президенти від демократів, яка "качає" кампанію "прокурор проти злочинця". Камала — колишній прокурор, відтак злочинця в цьому електоральному забігу ідентифікувати не складно.