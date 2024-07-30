Президент США Джо Байден принялся срочно реформировать Верховный суд: для преследования экспрезидентов государства за совершенные преступления в их президентстве.

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Натяк зрозумілий: Верховний суд США звільнив Трампа від відповідальності за скоєні ним злочини на посту президента, дозволивши виносити покарання лише за його приватні дії. Тоді як експрезидента звинувачують у спробі зірвати вибори 2020 року.

Звісно, ініціатива Байдена ще розглядатиметься Конгресом, а відтак має мізерні шанси на реалізацію. Тут фішка в іншому: чинний президент США явно підігрує Камалі Гарріс, кандидатці в президенти від демократів, яка "качає" кампанію "прокурор проти злочинця". Камала — колишній прокурор, відтак злочинця в цьому електоральному забігу ідентифікувати не складно.