1. Администрация Байдена призывает Украину пересмотреть мобилизационное законодательство, в частности снизить возраст призыва до 18 лет, чтобы оперативно увеличить численность вооруженных сил.

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Об этом сообщил представитель администрации Байдена, который говорил на условиях анонимности с агентством AP.

По словам источника, администрация Байдена якобы рекомендует Украине уменьшить минимальный призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы расширить доступную базу мобилизационного резерва. Представитель администрации отметил, что "математика ситуации очевидна" — Украине нужно больше солдат для продолжения боевых действий.

Так что Байден, собственноручно доведший ситуацию в войне в Украине с потенциально победной, какой она была 2 года назад, до такой, какая она сейчас, требует уже отправлять на фронт правнуков — конечно, не своих.

Это и есть счастье от демократов, которого мы все должны наконец лишиться. Клинтон с Будапештским меморандумом, Обама с Крымом, теперь этот.

2. Аналитики едины в том, что Трамп проигрывать не любит — и пуйлу в том числе.

Поэтому, если путин упрётся, есть достаточно большие шансы на то, что Трамп ситуативно будет договариваться даже с КН[д]Р, то есть и с Си, и с Кимом, выторговывая у них прекращение помощи россии, ибо ему есть что за это им предложить.

"Трамп, я навеки Ваша!" — должно стать девизом украинской дипломатии.