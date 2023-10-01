Байден анонсировал новый отдельный законопроект о помощи Украине

Президент США Джо Байден выразил одобрение по поводу соглашения между парламентариями, направленного на предотвращение финансового кризиса. В то же время он призвал Конгресс оперативно утвердить помощь Украине, которая была исключена из плана временных расходов.

Об этом пишет Barron's со ссылкой на AFP. Байден акцентировал, что Соединенные Штаты "категорически не могут позволить" прекращение американской поддержки Украины ни при каких условиях.

"Я полностью надеюсь, что спикер (Палаты представителей Кевин Маккарти — ред.) будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", — добавил президент США.

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Теперь законодатели должны рассмотреть отдельный законопроект о предоставлении военной помощи Украине в размере 24 миллиарда долларов, который Байден намеревался включить в бюджет.

Согласно информации, распространенной американскими СМИ, голосование по данному вопросу может состояться уже в начале следующей недели.

Правые республиканцы решительно выступали против включения помощи Украине в соглашение. А вот умеренные республиканцы, включая Маккарти, поддержали помощь Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Американский президент Джо Байден подписал временный законопроект, который позволил предотвратить закрытие правительства Соединенных Штатов. Это произошло всего за несколько часов до того, когда финансирование федеральных агентств должно было закончиться.

– Известный историк Тимоти Снайдер отреагировал на последние события. Он заявил, что прекращение помощи Украине "делает Америку ненадежной, ослабляет дело демократии, угрожает международному правовому порядку и поощряет тиранов по всему миру".

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