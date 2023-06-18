Уважаемые руководители африканских стран, которые были в Киеве в те часы, когда работала противовоздушная оборона, даже не поверили, что это гремели взрывы: киевляне привычно вели себя как ни в чём не бывало.

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Вспоминаю знаменитый анекдот про жадного правителя, который перестал увеличивать налоги только тогда, когда ему доложили, что народ уже не плачет из-за этих налогов, а наоборот — смеётся. Украинцы на войну реагируют без смеха: смеяться нет причины. Но они уже просто не замечают того, от чего у нормальных людей в нормальное время волосы встали бы дыбом. Мы — привыкли. В некотором смысле заматерели.

Я не сторонник массового безразличия к сигналам тревоги и не считаю нормальным то, что на шестнадцатом месяце войны вскрывается, мягко говоря, бардак с работой укрытий. Это всё плохо, хотя я и сам уже при очередной тревоге обеспокоен лишь наличием света и интернета, а ночью просто переворачиваюсь на другой бок. Это ненормально, это неправильно, но такими нас сделала война. А с другой стороны — когда мы такие, мы непобедимы. Нас уже не запугать.

Вспоминаю март прошлого года. Харьков практически постоянно под бомбами и обстрелами. Когда было очень надо — передвигался по почти безлюдному городу пробежками, иногда (при звуках не только сирен, но и близких взрывов) прижимаясь к стенам и пригибаясь. Редкие случайные прохожие (на самом деле не прохожие, конечно, а пробегающие!) — аналогично. И на этом фоне — проплывают, как по воздуху, бабушки, выгуливающие собачек. Неторопливо и величаво-величественно. Как с другой планеты. Человечность брала верх над страхом. Тогда я и понял, что нас не победить.

Одна из таких инопланетных добрых и бесстрашных старушек — моя соседка. Её рост примерно метр сорок — метр пятьдесят. "Александр Викторович, это МОЯ собака Вас всё время обгавкивает!" — так мы познакомились. Постоянно в движении — живчик. Но лохматого любимчика своего сопровождает неторопливо, степенно. Иногда, правда, ускоряясь, когда того вдруг несёт. Год назад ей исполнилось "28", в этом году — уже "38" (понятно, что переворачиваю цифры). У неё — самый громкий пёсик в доме. Подозреваю, что и в мире. Когда он приветливо лает, а лает шустрый собачонок почти всегда, — разбудит мёртвого. "Он меня выгуливает", — шутит никогда не унывающая хозяйка.

На таких бабушках стоит Украина. Они — надёжный тыл непобедимых героических ВСУ. Молодёжи есть на кого равняться. Я по сравнению с этой доброй женщиной тоже молодёжь — и я равняюсь.

С Божьей помощью — победим! Слава нашим бабушкам, слава ВСУ, и — слава Украине!