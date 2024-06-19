Азиатское турне Путина: почему невыездной диктатор едет в Северную Корею и Вьетнам и как это повлияет на войну против Украины

Российский диктатор не часто выезжает за границу, особенно в страны не из СНГ. И вот 18 июня Путин прибыл с двухдневным визитом в КНДР, после чего поедет во Вьетнам. В прошлый раз Путин посещал регион в сентябре 2014 года.

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В преддверии визита к Киму Путин выразил благодарность властям Северной Кореи за поддержку действий Кремля в войне против Украины. Об этом он заявил в статье для северокорейской газеты.

Что касается "благодарности", то здесь все очевидно. Сегодня Северная Корея поставила РФ не менее трех млн снарядов и другое оружие. РФ планирует получить противотанковое вооружение и реактивные системы залпового огня. Сотрудничая с КНДР, Россия стремится удержать Южную Корею, крупного производителя оружия и американского союзника, от прямой летальной помощи Украине.

Что касается Вьетнама, Россия будет пытаться найти в нем очередного союзника, который будет помогать обходить санкции и поддерживать экономически. Кроме того, у страны большой запас советского оружия и техники, что также может быть предметом тайных переговоров.

О том, что стоит за азиатским турне российского диктатора Путина, – в материале OBOZ.UA.

Почему Путину нужен Ким

С переходом войны в Украину к затяжной стадии Россия усиленно ищет поставщиков вооружений во многих странах мира. Северная Корея оказалась безупречным партнером. Артиллерийские снаряды, баллистические ракеты малой дальности и запасные части для некоторых систем вооружения советского периода, используемых Россией в Украине, таких как танки Т-54 и Т-62. Россия особенно заинтересована в том, чтобы получить больше оружия из Северной Кореи, учитывая, что Украина сейчас получает от американских и европейских партнеров новые вооружения на миллиарды долларов.

Многие северокорейские вооружения разрабатывались на основе старых советских, используют те же калибры и поэтому совместимы с современными русскими. Некоторые из них почти точными копиями российских образцов — например, северокорейская ракета KN-23, которыми Россия уже обстреливала Украину, очень похожи на российские ракеты для комплекса "Искандер-М".

КНДР также играет полезную роль в противостоянии России и Китаю с Западом, помогая усложнить американскую стратегию в Азии и взорвать мирную стабильность в регионе. Именно об этом в своей статье для северокорейской газеты прямо говорит Путин.

"Россия высоко ценит "твердую" поддержку КНДР в проведении "специальной военной операции" в Украине и в свою очередь будет поддерживать корейский народ "в его борьбе за независимость" в противостоянии с "коварным, опасным и агрессивным врагом", заявил российский диктатор. Он отмечает, что "Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада помешать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости".

Путин также анонсировал углубление сотрудничества по противостоянию Западу. Мол, Россия готова к "тесному взаимодействию" с Пхеньяном, чтобы "сделать международные отношения более демократичными и стабильными". Для этого страны оси зла будут развивать "неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов", совместно будут противостоять ограничениям и "выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии".

Что нужно КНДР

Для Северной Кореи Россия оказалась находкой в ​​трудную минуту, ведь годы санкций дают о себе знать, а Киму нужны деньги, товары и технологии, чтобы подготовиться к войне с Южной Кореей. Торговля с РФ помогла стабилизировать экономику, а встречи на самом высоком уровне с Путиным укрепили имидж Кима. Ким Чен Ын рассчитывает на помощь России также и в военной сфере, в том числе в разработке истребителей, созданы подлодки, ракет класса "земля-воздух", бронетехники, баллистических и других современных технологий.

Стоимость боеприпасов, уже поставленных в Россию, может исчисляться миллиардами долларов, а помощь, полученная КНДР, вероятно, является одним из самых больших толчков для развития экономики страны в последние десятилетия.

Как визит повлияет на войну

Прежде всего, Россия получит от КНДР еще миллионы разнообразных снарядов. Кроме того, последние месяцы Ким посещал производящие боеприпасы заводы и наблюдал за испытаниями оружия, которое, по словам представителей Южной Кореи, он может отправить в Россию. Среди них 240-миллиметровая реактивная система залпового огня, которая, по мнению экспертов в области вооружений, является управляемой ракетой с радиусом действия от 40 до 60 километров. Северная Корея также опробовала баллистическую ракету с дальностью полета около 110 км. Таким образом, северокорейские системы могут компенсировать рост использования Украиной систем ATACMS и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS).

Наличие большого количества артиллерийских снарядов позволяет российским войскам продолжать оказывать давление на фронте, а северокорейские баллистические ракеты позволят истощать запасы западных систем ПВО, предназначенных для защиты крупнейших городов Украины.

Рост поставок северокорейского оружия в РФ увеличит потребность Украины в военной помощи со стороны партнеров, которую в последнее время и так трудно получить.

Новый уровень зависимости

Интересная деталь нынешнего азиатского турне Путина – Россия, Китай и Северная Корея проведут переговоры о том, чтобы китайские суда могли проходить по пограничной реке Туманна в Японское море.

Туманная протекает вдоль границы Китая, Северной Кореи и России и впадает в Японское море. Китайские суда сейчас могут свободно перемещаться по реке лишь определенную дистанцию и не имеют возможности выйти к морю, поскольку для прохода оставшегося 15-километрового участка им необходимо разрешение от России и КНДР. При этом Мост Дружбы, построенный между Северной Кореей и Россией еще в советские годы, является дополнительным препятствием для прохода крупных китайских кораблей. Си Цзиньпин и Владимир Путин после встречи в мае включили в совместное заявление пункт об участии РФ и Китая в конструктивном диалоге с Северной Кореей по поводу реки Туманна. Ранее Россия не поддерживала эту инициативу Китая, опасаясь, что Пекин таким образом увеличит свое влияние в Северо-Восточной Азии. Однако сейчас ситуация изменилась, и Путин вынужден будет согласиться на китайские условия.

Вьетнам: Путин едет за помощью

После КНДР российский диктатор посетит Вьетнам. Визит состоится после того, как страна не приняла участие в саммите в Швейцарии, а также отправила замминистра иностранных дел на встречу БРИКС в Россию.

Визит в эту страну не удивителен, ведь Путин в своем желании продолжать войну с Украиной в течение еще довольно долгого периода, ищет поддержки и помощи именно у бывших союзников СССР, где до сих пор сохраняется архаический коммунистический режим, и где все решения решаются не на уровне общества или парламента, а на уровне одного-двух человек. И в этой связи его визиты в КНР, КНДР и во Вьетнам являются по большому счету логичными.

США, которые в прошлом году улучшили отношения с азиатской страной и вместе с Китаем являются главным торговым партнером Вьетнама, резко отреагировали. "Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и позволит ему нормализовать свои преступления... Если он сможет свободно путешествовать, это может привести к нормализации вопиющих нарушений Россией международного права", – заявил агентству Reuters представитель американского посольства в етнами.

Что касается деталей визита, то ожидается объявление о сделках в таких секторах, как торговля, инвестиции, технологии, образование, а также в энергетике, где российские предприятия работают на вьетнамских газовых и нефтяных месторождениях в районах Южно-Китайского моря, на которые претендует Китай, и в отношении платежей, поскольку обе страны испытывают трудности с проведением транзакций из-за санкций США.

Ну и, конечно, Путин может искать во Вьетнаме оружие. Более всего коммунистическое руководство страны будет осторожно относиться к поставкам оружия в РФ, учитывая санкционный фактор США. Однако если Вьетнам хотя бы частично присоединится к такой же помощи российскому ВПК, которая сейчас оказывается со стороны КНР и КНДР, например, в поставке двойных технологий, то для Путина, имеющего ограниченный дипломатический ресурс, это уже будет очень неплохим результатом для России и еще одной угрозой для Украины.

Налаживание контактов России с Вьетнамом может представлять угрозу

"Визиты в Северную Корею и Вьетнам говорят о том, что Владимир Путин хватается за любые дипломатические контакты с теми странами, которые еще к сожалению, считают для себя это приемлемым и возможным. Количество таких столиц очень ограничено, поэтому выбора у него нет", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, который возглавлял Миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции .

"Как стало известно из статьи Путина, КНДР – главная поддержка России в проведении так называемой "СВО". То есть насколько все плохо в РФ, что он должен искать поддержку на далекой корейской земле. Но для нас это все равно плохо, ведь, например , мало кто ожидал, что Северная Корея сможет в относительно короткие сроки поставить в РФ одиннадцать тысяч контейнеров. Называются цифры до пяти миллионов артиллерийских снарядов. .И стоит также помнить, что чешская инициатива приобрести в третьих странах еще миллион снарядов, также не выполнена. Поэтому эти цифры очень настораживают", – считает Игорь Долгов.

Дипломат считает, что если с КНДР ситуация ясна, страна так же как и Россия находится под большим списком санкций и не имеет возможности развивать свою внешнюю политику и развивать контакты, то с Вьетнамом ситуация иная. Это важный игрок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И потому и реакция на визит Путина как раз сюда была другой, особенно остро среагировал Вашингтон. И понятно почему.

Игорь Долгов отмечает, что стоит посмотреть на цифры, которые говорят, что крупнейшим торговым партнером Вьетнама США. Потому это действительно определенная неожиданность. Но с другой стороны, Вьетнам традиционно имеет связи с Россией. Советский Союз, а затем РФ, помогали строить энергетическую и нефтеперерабатывающую отрасли в стране. Кроме того, Вьетнам – это значительные человеческие ресурсы, это студенты, тоже традиционно ездящие учиться в Россию, а раньше и в Украину они ездили. Кроме того, не стоит забывать, что демографическая ситуация в России остается сложной, им просто нужно где-то искать рабочие руки.

"Насколько Вьетнам по нынешней ситуации может сблизиться с Россией в экономическом и даже военном плане, пока вопрос открыт, но уже сам факт согласования визита Путина в эту страну, о многом говорит.

Во Вьетнаме могут быть еще советские запасы оружия и техники. То есть, посмотрим, с чем приедет Путин назад, но угроза есть. Конечно, разглашать в полном объеме ничего не будут, отчитаются о двух десятках подписанных соглашений или контрактов, и все. А что за этим стоит, реально будем наблюдать. То есть сейчас не понятно, насколько Вьетнам готов к тесному сотрудничеству с Россией. Тем более, чем возможны определенные оговорки, которые будут высказаны руководству Вьетнама со стороны США", – отметил Игорь Долгов.