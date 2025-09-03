'Армия РФ наступает на всех направлениях': Путин признал, что мир его не интересует

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что войска РФ наступают по всей линии фронта и дал понять, что переговоры его мало интересуют. Кремль делает ставку исключительно на военную силу.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" 3 сентября. Главарь Кремля заявил на брифинге, после визита в Китай, что "украинский вопрос" Россия будет решать вооруженным путем. Он также подчеркнул, что все группировки российской армии в зоне боевых действий наступают сразу на нескольких направлениях.

"В случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем", – пригрозил российский президент.

По его словам, Вооруженные силы Украины якобы не способны вести масштабные наступательные действия и вынуждены лишь "удерживать позиции". Путин также озвучил цифру, что боеспособные подразделения ВСУ укомплектованы "не более чем на 47–48%", этот показатель находится возле "критической отметки".

Привычная риторика

Такие заявления укладываются в привычную риторику российских властей, стремящихся показать себя в наступлении. Президент РФ несколько раз подчеркнул, что "расслабляться нельзя" и что боевые действия всегда "жестоки и непредсказуемы".

Украинская сторона пока не комментировала эти цифры, но независимые военные эксперты неоднократно отмечали, что Москва всегда преувеличивает свои успехи для внутренней аудитории.

Массированные атаки без пауз

По словам Путина, украинские войска вынуждены "закрывать дыры" на фронте, перебрасывая бригады с одного направления на другое. Он заявил, что наступление российских сил "происходит успешно", хотя конкретных доказательств этих утверждений не привел. Большинство его речи было построено на том, что мирный путь урегулирования не рассматривается.

Напомним, как раз сегодня, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России нужны годы и миллионы солдат, чтобы полностью захватить Донецкую область. Зеленский обратил внимание, что за четыре года Путин не смог захватить даже 30% одной области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Путин якобы хотел провести переговоры с Зеленским и вроде бы готов с ним встретиться. Но для этого Зеленский должен приехать в Москву.

