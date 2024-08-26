Сегодня владелец и идеолог Телеграмма имеет доступ к наибольшему компромату на российские власти, на родственных ей террористов, продавцов оружия и т.д. Эти следы не затереть в один момент, а менеджеру практически невозможно найти альтернативу. Вот почему кремль хотел бы поломать планы французской фемиды.

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Затримання Дурова у Франції викликало двозначні відчуття у російського інформаційного хуралу: одні ледь столи не накривають, відзначаючи цю подію; інші розігрують драму на рівні художньої самодіяльності, кинувшись на захист бізнесмена… того самого, якого свого часу виперли з "рашки".

Ну звісно, насамперед "пРусаки" заговорили про утиски свободи слова на Заході, подавши це по-своєму, під звуки балалайки: он Соловйов в ефірах ток-шоу радіє, що ерефія вже давно обрала шлях диктатури у ЗМІ, а ЄС нібито тільки наздоганяє, переминаючись з ноги на ногу. Якщо ви бодай одним оком заглянете в ru-нет, то вас охоплять миттєві тривожні вібрації хвилювань за Європу і триматимуть у напрузі декілька днів поспіль.

Та специфічна частина пропагандистів "в цивільному" кинулися на захист Дурова. Вся заковика в непідконтрольному телеграмі, до якого можуть добратися західні спецслужби. Пропутінські активісти вже збираються піймати когось із титулованих європейців для "формування обмінного фонду", так само як це робили під Красікова, улюбленого кілера путіна, заарештованого німцями.

Тут питання, чи захоче сам Дуров назад у мордор? Він свого часу [нібито] відмовився працювати з ФСБ і якось [дивом] втік з РФ. Пізніше москва віджала у Дурова "ВКонтакте", перетворивши на цензуровану спецслужбами соціальну мережу. До Телеграму ключів доступу бізнесмен нібито не передав, але спецслужби багатьох країн мають сумніви з цього приводу. В кожному випадку, "небайдужі громадяни" РФ, які ще вчора оцінювали діяльність Дурова "абсолютно поза правовим полем" і називали зрадником, тепер розбиваються в лайно, щоб виказати йому свою підтримку.

З кремля вже надійшла вказівка: високопосадовцям міноборони, силовикам, чиновникам з адміністрації президента, крупним бізнесменам видалити своє листування з Telegram.

Це пояснює, чому москва так впрягається за свого "ворога": що такого тримає в руках Дуров, щоб не має побачити світ, якщо власник Телеграму таки здасть ключі конфіденційності?

Якщо відверто, то Павло Дуров - найбільший трофей західних спецслужб з часів Едварда Сноудена, експрацівника ЦРУ, який засвітив не один терабайт таємних даних про програми масового електронного стеження уряду США.

До речі, про угоду Дурова зі слідством навряд чи буде повідомлено офіційно. Якщо бізнесмен на все погодиться, то для нас його звільнення виглядатиме як перемога адвокатів. А якщо ні, то трішки посидить, доки не передумає: заодно знайдеться час на медитацію.

До речі, Маск передбачувано вписався за Дурова…