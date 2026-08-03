"Акт запугивания": в России придумали очередной абсурд и обвинили Украину в организации теракта в Москве

Российское посольство в Италии заявило после взрыва в московском ресторане Balzi Rossi, что взрыв якобы "является терактом, направленным на запугивание итальянцев со стороны Украины". Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни резко отреагировал на заявления дипломатов страны-агрессора.

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Об этом говорится в их заявлении. Его опубликовала пресс-служба кремлевского дипведомства.

Что сказали в посольстве РФ

В посольстве заявили, что взрыв в московском ресторане "Balzi Rossi" является действиями "пособников террористов". Ключевой целью якобы действий Украины является попытка "запугать итальянских сотрудников" ресторана, работающих в Москве.

"Планируя акт запугивания в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели запугать итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже находятся под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев", – говорится в сообщении.

Кроме того, они в очередной раз назвали Владимира Зеленского, Кирилла Буданова, Михаила Федорова и даже Андрея Ермака "подобными ИГИЛ и Аль-Каиде" и выдали бред о "конце, как у Усамы бен-Ладена".

"Те же, кто продолжает общаться с этими негодяями, садиться с ними за один стол, целует их в небритые щеки, кто восхищается их нелепыми черными нарядами – то ли террористов-смертников, то ли грибников, кто продолжает снабжать их деньгами и оружием – пособники террористов", – говорится в сообщении.

Реакция правительства Италии

Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который назвал заявления посольства России ложью, и откровенно прокомментировал пропагандистские клише России.

"Тотальная ложь. Зачем украинцам запугивать итальянцев? Возможно, это россияне пытаются запугать итальянцев, учитывая, что мы поддерживаем Украину", – подчеркнул Таяни.

Напомним, в субботу, 1 августа, в Москве прогремел взрыв в элитном ресторане Balzi Rossi. В этот момент там проходило празднование дня рождения генерала, вероятно, главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайки.

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