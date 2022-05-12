За прошедшие 2 с половиной месяца неоднократно люди интересовались, а куда пропал такой деятель пророссийской арены как Пётр Симоненко? А вот куда!

По имеющейся информации лидер КПУ Петя Симоненко выехал вместе с семьей и родственниками супруги на территорию Республики Беларусь, в период активизации в начале марта 2022 года (ориентировочно в период с 8 по 9 марта) наступательной операции России в Бучанском и Макаровском районах Киевской области.

Причём, в на тот момент его задержание не представлялось возможным, поскольку он находился на временно оккупированной территории.

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Беспрепятственный выезд оккупированными районами Украины на территорию Беларуси из с. Березовка Макаровского района (коттеджный городок "Козырная карта") ему обеспечивало руководство идеологически родственной Коммунистической партии РБ (фактический лидер беларуских коммунистов, председатель ЦИК РБ Карпенко И.В.) и Компартии РФ. Они обеспечили Петру Симоненко "зеленый коридор" для беспрепятственного передвижения через военные блокпосты подразделений страны-оккупанта.