'А где отчет?': Порошенко прокомментировал отставку правительства и раскритиковал действия власти

Петр Порошенко заявил, что власть ставит под сомнение легитимность следующего состава Кабмина, потому что закон "О правовом режиме военного положения" запрещает прекращать полномочия правительства. Он также раскритиковал министров за неудовлетворительную подготовку страны к войне и призвал их отчитаться о результатах своей деятельности.

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Об этом он сказал во время обсуждения с трибуны парламента отставки премьер-министра Шмыгаля.

"Это – делегитимизация украинской власти, потому что статья 10 четко предусматривает, что запрещается прекращать полномочия всех органов государственной власти, в первую очередь Кабинета министров. Вы хотя бы попытались внести изменения, растолковать, что это такое – "прекращать полномочия", для того, чтобы следующее правительство не ставилось под сомнение. Вы этого не удосужились, вы очень спешите отправить их в отставку", – констатировал пятый президент.

"Вторая позиция: а где коалиция? Это монобольшинство? Там нет 226. Кто вас выдвигает? Украинский народ? Нет. Монобольшинство? Нет. Это еще одно основание, когда вы ставите под сомнение украинское правительство. Неважно, кому оно принадлежит – власти или представляет оппозицию, легитимность правительства должна быть безупречной", – убежден Порошенко.

"Ни одно правительство в истории Украины не проработало такой срок, как правительство, которое сейчас сидит в этом зале. Я призываю вас отчитаться: о ковидном фонде, когда вы собрали все деньги со всей страны и почему-то направили это на "Большое воровство" с мощной коррупционной мотивацией. В том числе занося конверты в этот зал", – напомнил Петр Порошенко.

"Главная претензия – это правительство не подготовило страну к войне. И нельзя вешать эту ответственность только на президента или его Офис. Вторая позиция – за три с половиной года это правительство не перевело экономику на военные рельсы. Потому что это означает, что не тратится ни копейки денег на марафон, на кэш-бек, на "вовину тысячу", на подкуп избирателей – пока мы не обеспечим Вооруженные Силы. Вы лишаете сейчас Верховную Раду услышать отчет. Послушать отчет Счетной палаты. Честно дать возможность выступить каждому министру. А уже потом принимать решение", – подчеркнул Порошенко.