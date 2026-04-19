7 лет спустя: что обещал Зеленский и что предсказал Порошенко во время дебатов на стадионе

19 апреля 2019 года состоялись дебаты между пятым президентом Петром Порошенко и тогдашним кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. С тех пор прошло 7 лет.

Видео дня

Телеканал "Прямой" напомнил и проанализировал ключевые заявления политиков – что обещал Зеленский и о чем предупреждал Порошенко?

Владимир Зеленский: Я уже говорил, что я иду на один срок, и через 5 лет будет другой президент и я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было... Я верю, что мы сможем прийти и сломать эту систему. С нормальными людьми, с другой ментальностью, с ментальностью 21 века. Петр Алексеевич, вы забрали и эти люди забрали у нас самое главное – пять лет. Сделаем их вместе!

Петр Порошенко: мы имеем очень красивую обертку, дорогую, яркую. И в этой обертке каждый может найти себе то, что он хочет: кто – снижение тарифов, о которых сегодня говорил Владимир, кто – зарплаты учителя по четыре тысячи долларов, кто – повышение пенсий, кто – возвращение в Россию, а кто может найти и движение в Европу. Но господин Владимир, вы сами сказали, что вы – кот в мешке, так вы не кот в мешке, вы – мешок, а в вашем мешке сегодня черти и коты, включая олигархов, бывших регионалов и все то, что угрожает моему государству.

Владимир Зеленский: что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. И вы мне задаете такие вопросы, на которые сами должны отвечать – почему война до сих пор не закончилась. Вот такой вы главнокомандующий, спасибо вам за все, что вы сделали.

Петр Порошенко: первое, что стоит перед нашим государством – это потребность мира. Мы должны закончить войну. И войну должны закончить, обеспечив отпор российскому агрессору. Потому что не в Киеве, как говорит Зеленский, лежит ключ от войны, и не на коленях надо ползти к Путину, чтобы защитить государство. Нам надо строить армию, продолжать ее строительство, нам надо государство и фундамент государственности, нам надо защищать язык, нам надо защищать Украину, нашу нацию.

Владимир Зеленский: Петр Алексеевич хотел услышать наши принципы. Равенство всех перед законом – то, чего у вас не было. Это снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президентов. Это закон об импичменте. Закон об отзыве депутата. Второе – медицина. Что касается реформы, скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, если доступных цен на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая это нафиг реформа? По поводу дорог – мне нечего сказать, потому что нет дорог. И по поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить.

Петр Порошенко: Вы отметили, что вы собираетесь учиться на посту президента. Вы отметили, что у вас для этого есть время. Сели бы вы в самолет, пилот которого сел порулить для того, чтобы научиться? Легли бы вы под нож хирурга, который пришел в операционную для того, чтобы поучиться? Готовы ли бы вы были простить эту некомпетентность? А почему президент и главнокомандующий может себе позволить это? Господин Владимир, не издевайтесь над нашим государством.

Владимир Зеленский: я сейчас готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего парня с фронта, своего сына. Я готов. И сейчас стану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа.

Петр Порошенко: сегодня засвидетельствован мощный запрос на обновление, и обновление надо и можно сделать во время парламентских выборов, но нельзя играть со страной во время выборов президентских: цена может быть чрезвычайно высокой. И не может войну с российским агрессором вести актер, талантливый человек, но без какого-либо опыта. Цена, которую заплатят десятки миллионов украинцев, может быть очень-очень большой.