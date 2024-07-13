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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | 21 страна НАТО пообещала Украине в случае новой агрессии РФ собраться и поговорить

21 страна НАТО пообещала Украине в случае новой агрессии РФ собраться и поговорить

Итак, в случае нового нападения мордора (хотя и теперешнее ещё не закончилось) руководители многих стран НАТО обязались… просто быстро собраться, о чём — здесь.

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Ну а о том, как Байден дважды ошибочно назвал Зеленского путиным, свою же вице-президентшу Харрис назвал Трампом, — здесь.

У НАТО импотенция, у Байдена деменция. Кстати, деменцию эту, как рассказывает Иван Яковина, уже видят и Пелоси, и Обама.

(Впрочем, возможно, у Байдена были оговорки по Фрейду — если и путин, и Зеленский ему оба усложняют жизнь, а ещё он знает из Таймс, что влиятельные демократы стремятся заменить его на Харрис.)

Вот такие у нас друзья. Похоже, мы чем-то очень провинились перед Господом. Прости нас, Боже. Помоги Цивилизации предоставить нам реальную возможность спасти Украину и человечество. Дай ума Америке и Европе.

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