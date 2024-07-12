Американский президент дважды ошибочно называл украинского коллегу "Владимиром Путиным", а своего вице-президента Камалу Харрис — Трампом. Но, слава Богу, это не самые важные итоги 75-го саммита.

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НАТО назвал Китай приспешником России в конфликте в Украине: "КНР – системный вызов" для Альянса. Брюссель перестал умалчивать о проблеме, и это хорошая для нас новость.

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Лідери блоку вперше офіційно "впаяли" Пекіну звинувачення у колаборації з москвою: КНР - "вирішальний чинник" агресії росії, "така співпраця збільшує загрозу не тільки для України, а й для євроатлантичної безпеки". Вердикт: Китай є прямою загрозою для Альянсу.

Пекін відреагував у дусі комуністичного класицизму: "холодна війна", "сфабрикована дезінформація", а оце - взагалі перлина: "НАТО вже давно загрожує інтересам Китаю, поширюючи свій вплив на Азію. І краще б Альянс "не псував регіон так само як уже зіпсував Європу", - The Wall Street Journal.

Можна було б сказати, що "повіяло холодком", коли б не було так "гаряче" на Тайвані, в Ізраїлі, Україні та в третині Африки.

Для України "звели" віртуальний міст, яким маємо пройти свій "незворотний шлях" до членства в НАТО, — "найгірше рішення Альянсу з усіх можливих", — Bloomberg у статті із заголовком "Міст у НАТО для України – це пандус у нікуди".

Такий висновок - через розмите формулювання і відсутність конкретних дат, рішень щодо членства України в НАТО.

Альянс спробував підсолодити своє рішення, пояснивши, чим є "міст до членства" практично: НАТО створює нове командування у Німеччині для підтримки України у навчанні, координації, оснащенні, логістиці та розвитку військ. На додаток, йдеться і про довгострокові фінансові зобов’язання партнерів перед Україною. На полях саміту підписано безпекову угоду з Києвом, яка містить набір раніше озвучених декларацій: допомагати, розвивати, зібратися у випадку повторної агресії і т.д.

НАТО "нарізало" Україні значно більше допомоги, ніж збиралася, але значно менше, ніж ми очікували: обіцяного недостатньо для перемоги.

Альянс так і не зміг ухвалити доленосні рішення, які змінять хід історії: обіцяної допомоги очевидно що недостатньо для перемоги над Росією, - президент Румунії Клаус Йоганніс для The Guardian.

"Настав час бути реалістами, ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо", - Клаус Йоганніс.

€40 млрд у 2025 р. — це дві батареї Patriot від Німеччини та Румунії, одна — від Нідерландів, ще одну — від США. Італія надасть систему SAMP-T. Незабаром США передадуть NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard. Та заявлені потреби України значно перевищують номенклатуру цього списку. Наприклад, щоб протистояти росії у повітрі, необхідно щонайменше 130 літаків, союзники обіцяють в рази менше.

Два повідомлення — абсолютно різної емоційної забарвленості — поєдналися на Вашингтонському саміті.

З одного боку, Байден запевняє: "Україна здатна зупинити путіна, особливо — з нашою колективною підтримкою".

З іншого, - посадовці альянсу звучать на мінорній ноті: "Росія безсумнівно зможе існувати за умов воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки, тому союзники України зосереджені на тому, що їм доведеться забезпечувати Київ у довгостроковій перспективі", — пише Голос Америки.

Тобто, за оцінками НАТО, переможемо! Питання, — КОЛИ?