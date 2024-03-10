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Леонид Невзлин
Леонид Невзлин
Израильский общественный деятель, издатель

Блог | 10 лет назад была разрушена вся система международно-правовых отношений

Карта Крыма

Ровно 10 лет назад в эти дни происходила оккупация путинским режимом украинского Крыма. Российские войска захватывали ключевые объекты Вооруженных сил Украины, административные здания и готовили незаконный "референдум о присоединении".

Эти события фактически стали моментом разрушения всей системы международно-правовых отношений, сконструированной после Второй мировой войны. Тогда же был впервые открыто нарушен Будапештский меморандум - гарантии, данные Украине в обмен на ядерное разоружение. И нарушен одним из гарантов - Россией.

Но не менее важно и то, что лидеры стран Запада отнеслись к оккупации Крыма очень недальновидно. Агрессия осталась практически безнаказанной. Чем закончилась стратегия "умиротворения агрессора", которую уже один раз пытались реализовать  предшественники западных лидеров в 20-м веке, все видят сейчас.

В ситуацию возможного начала глобального конфликта с неизвестным исходом мир привели не только обезумевшие диктаторы России, Ирана, КНДР и их бандитские формирования вроде ХАМАСа и "Хезболлы". Но и близорукость лидеров Запада, которые несвоевременно и неправильно реагировали на ключевые события 10 лет тому назад. Многие из них продолжают вести похожую политику и сегодня. Как-то очень медленно учатся. И что самое страшное - каждый день из этих лет промедления уносит множество человеческих жизней.

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