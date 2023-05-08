Все решит апелляция: Труханова могут отстранить от должности мэра Одессы – СМИ

Мэра Одессы Геннадия Труханова могут отстранить от должности. Основание для такого решения есть, ведь именно должность мэра способствовала совершению преступления.

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Об этом сообщает издание "ZN.UA". Отстранение может быть одним из вариантов после рассмотрения аппеляции.

Как говорится в источнике, ранее рассматривался вариант применения такой меры, но реализация этой идеи была замедлена из-за возможных обвинений в политизации и возможной эскалации конфликта. Однако теперь окончательное решение будет принято на апелляции.

Защита Труханова уже заявила о намерении обжаловать меру пресечения, а САП, похоже, также планирует обжаловать, требуя установить еще более высокий залог.

"И после решения апелляции по мере пресечения, отстранение может быть одним из вариантов", – сообщают в САП.

Рассмотрение апелляции начнется не раньше, чем через неделю.

Основание для последующего отстранения есть, ведь именно должность мэра способствовала совершению преступления, и преступная деятельность может продолжаться.

Согласно УПК, отстранение от должности мэра возможно на два месяца с последующим продлением на основании решения суда.

"Но залог внесен, мэр на свободе и должен продолжать работать! Иначе он легко выиграет дело о его незаконном отстранении в Европейском суде. И это будет большой минус нашим антикоррупционным органам. Мы хотим верховенства права, как в Европе и Америке? Тогда не стоит добиваться справедливости несправедливым путем", – говорится в источнике со ссылкой на мэра одного из городов, который пожелал остаться анонимным.

Как сообщает OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем заместителям Одесского городского головы Геннадия Труханова. Им инкриминируют участие в преступной организации.

После за мэра Одессы Геннадия Труханова в пятницу, 5 мая, внесли залог в размере 13,42 млн гривен. Теперь одесского городского главу, которого арестовали по делу относительно завода "Краян", должны выпустить из СИЗО.

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