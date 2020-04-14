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14 апреля • обновлено в 18:45
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/ Одесса

В УПЦ МП отреклись от зараженной COVID-19 монашки под Одессой

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В Одесской епархии УПЦ МП сообщили, что насельница Свято-Воскресенского Теплодарского монастыря, у которой подтвердился диагноз COVID-19, не является их монахиней.

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Как пишет "Думская", женщина работала в церковной лавке, и контактировала с людьми. Уже установлены ее контакты с 21 человеком, однако их может и больше.

"Это сирота, которую монастырь подобрал, у нее больше никого нет. Ни с кем она не общалась, монахиней или сотрудницей быть не может, так как у нее не все в порядке с головой. То есть к монастырю она имеет условное отношение", – рассказал о больной викарий епархии епископ Южненский Диодор.

Свято-Воскресенского Теплодарский монастырь

Свято-Воскресенского Теплодарский монастырь

Также главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко сообщила, что в Одессе священнослужители УПЦ МП скрывают зараженных коронавирусом.

"Резко эти люди (заболевшие – Ред.) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 обнаружили у монахини в пригороде Одессы. Результат теста был подтвержден вечером 11 апреля.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
УПЦ МП
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ну не лезте вы в религию.разбирайте нападения Путинской армии \\\0 пы в инстаграмм.и прочюю лабуду
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