В Одессу прибыл сухогруз США с военным снаряжением для ВСУ

София Закревская Одесса 23:59, 25.03.2021 Обновлено: 00:46, 26.03.2021

Вечером в среду, 24 марта, в порт Одессы зашел американский сухогруз Ocean Glory с 350 тоннами военного снаряжения на борту.

В частности, из США в Украину привезли 35 армейских внедорожников HMMWV, сообщает "Думская". Их передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По информации издания, разгрузку оборудования должны завершить в пятницу, 26 марта. Отметим, что сухогруз, прибывший в Одессу, специализируется на военных перевозках.

Напомним, ранее США передали Военно-морским силам ВСУ 20 бронированных внедорожников и 84 надувные лодки различных типов. Церемония состоялась в Одессе на территории Военно-морской базы "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, группа сенаторов США разработала закон касательно помощи Украине в сфере безопасности и стратегической поддержки. В Офисе президента на это ответили, что страна высоко ценит такую инициативу.

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Одесса

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