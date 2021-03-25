В Одесу прибув суховантаж США з військовим спорядженням для ЗСУ

Софія Закревська Одеса 23:59, 25.03.2021 Оновлено: 00:46, 26.03.2021

Увечері в середу, 24 березня, в порт Одеси зайшов американський суховантаж Ocean Glory з 350 тоннами військового спорядження на борту.

Зокрема, з США в Україну привезли 35 армійських позашляховиків HMMWV, повідомляє "Думська". Їх передадуть Збройним силам України (ЗСУ).

За інформацією видання, розвантаження обладнання повинні завершити в п'ятницю, 26 березня. Відзначимо, що суховантаж, який прибув до Одеси, спеціалізується на військових перевезеннях.

Нагадаємо, раніше США передали Військово-морським силам ВСУ 20 броньованих позашляховиків і 84 надувні човни різних типів. Церемонія відбулася в Одесі на території Військово-морської бази "Південь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, група сенаторів США розробила закон щодо допомоги Україні в сфері безпеки і стратегічної підтримки. В Офісі президента на це відповіли, що країна високо цінує таку ініціативу.

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