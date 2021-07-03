В Одесском зоопарке родились малыши европейской лани. Фото и видео

В Одесском зоопарке родились малыши европейской лани. Большая семья пополнилась еще двумя олененками.

Об этом сообщила администрация зоопарка в Facebook. Малыши здоровы и активно познают окружающий мир (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Европейская лань (Dаmа dаmа) – олень средних размеров. Это достаточно распространенный вид на территории Европы и Передней Азии.

Характерной особенностью европейской лани являются широкие рога и присутствие пятнистой, привлекательной летней окраски.

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Лани значительно крупнее косуль, но меньше и ощутимо легче благородных оленей. Длина животных в пределах 1,30-1,75 м, а длина их хвоста не более 18-20 см.

Окраска ланей изменяется в зависимости от времени года. В летний период на верхней части и на кончике хвоста имеется красновато-коричневый оттенок с белыми, яркими пятнышками. На нижней стороне и на ногах есть более светлые тона.

Зимой голова, область шеи и уши животного приобретают темно-коричневое окрашивание, а бока и спина становятся практически черные. На нижней стороне есть пепельно-сероватая окраска.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский зоопарк тоже продолжает пополняться новыми жителями – недавно родились малыши у бизона и яка, а маленький лемур теперь растет на руках у работников – от него отказалась мама.

Сегодня зверинец переживает подъем – здесь уже перестроили центральный вход, где установили современную пропускную систему. Но работники больше гордятся новыми вольерами – они стали просторнее и больше не похожи на клетки.