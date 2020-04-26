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26 апреля • обновлено в 20:44
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В Одессе в разгар карантина устроили протесты и рванули на кладбища: появились фото

8.9т
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В городе Одесса предприниматели устроили протесты возле Нового рынка на улице Торговой.

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Они требуют объяснить им правила работы в условиях карантина, сообщает telegram-канал "Одесса INFO", опубликовав соответствующие фото.

"Собралось около сотни предпринимателей, однако охрана не пускает на рабочие места, ждут встречи с руководством, чтобы объяснили правила работы. Вчера открылись продуктовые магазины и мясной корпус, но сегодня опять все закрыли", – говорится в сообщении.

В Одесса предприниматели устроили протесты возле Нового рынка

В Одесса предприниматели устроили протесты возле Нового рынка

"Одесса INFO"

В то же время местные жители, игнорируя запрет властей, массово собрались на кладбища. На фото видно, как с собой они несут принадлежности и для уборки и мелкого ремонта на могилах.

Одесситы массово пошли на кладбище

Одесситы массово пошли на кладбище

"Одесса INFO"

В Одессе в разгар карантина устроили протесты и рванули на кладбища: появились фото

Скрин

В Одессе в разгар карантина устроили протесты и рванули на кладбища: появились фото

Скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Подольске Одесской области по состоянию на 25 апреля лабораторно подтвердили 32 случая заболевания коронавирусом СOVID-19 у медицинских работников.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин кладбище протест
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Мир Миру
Мир Миру
Живі дуже поспішають на кладовище? Сумно тоді, бо мертвим все-рівно.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
церковь покоя не дает, ну-ну
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
коммуняки таких запретов не делали. либертарианцы пенисные
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