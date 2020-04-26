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26 квітня • оновлено в 20:57
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В Одесі в розпал карантину влаштували протести та рвонули на цвинтарі: з'явилися фото

10.1т
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У місті Одеса підприємці влаштували протести біля Нового ринку на вулиці Торговій.

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Вони вимагають пояснити їм правила роботи в умовах карантину, повідомляє telegram-канал "Одеса INFO", опублікувавши відповідні фото.

"Зібралося близько сотні підприємців, однак охорона не пускає на робочі місця, чекають зустрічі з керівництвом, щоб пояснили правила роботи. Вчора відкрилися продуктові магазини і м'ясної корпус, але сьогодні знову все закрили", – йдеться в повідомленні.

В Одеса підприємці влаштували протести біля Нового ринку

В Одеса підприємці влаштували протести біля Нового ринку

"Одеса INFO"

У той же час місцеві жителі, ігноруючи заборону влади, масово зібралися на кладовища. На фото видно, як з собою вони несуть приналежності і для збирання та дрібного ремонту на могилах.

Одесити масово пішли на кладовище

Одесити масово пішли на кладовище

"Одеса INFO"

В Одесі в розпал карантину влаштували протести та рвонули на цвинтарі: з'явилися фото

Скрін

В Одесі в розпал карантину влаштували протести та рвонули на цвинтарі: з'явилися фото

Скрін

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Подільському Одеської області станом на 25 квітня лабораторно підтвердили 32 випадки захворювання коронавірусів СOVID-19 у медичних працівників.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин кладовище протест
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Мир Миру
Мир Миру
Живі дуже поспішають на кладовище? Сумно тоді, бо мертвим все-рівно.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
церковь покоя не дает, ну-ну
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
коммуняки таких запретов не делали. либертарианцы пенисные
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Одеса

Коронавірус. Найважливіше

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