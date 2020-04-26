В Одесі в розпал карантину влаштували протести та рвонули на цвинтарі: з'явилися фото

У місті Одеса підприємці влаштували протести біля Нового ринку на вулиці Торговій.
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Вони вимагають пояснити їм правила роботи в умовах карантину, повідомляє telegram-канал "Одеса INFO", опублікувавши відповідні фото.
"Зібралося близько сотні підприємців, однак охорона не пускає на робочі місця, чекають зустрічі з керівництвом, щоб пояснили правила роботи. Вчора відкрилися продуктові магазини і м'ясної корпус, але сьогодні знову все закрили", – йдеться в повідомленні.
В Одеса підприємці влаштували протести біля Нового ринку
"Одеса INFO"
У той же час місцеві жителі, ігноруючи заборону влади, масово зібралися на кладовища. На фото видно, як з собою вони несуть приналежності і для збирання та дрібного ремонту на могилах.
Одесити масово пішли на кладовище
"Одеса INFO"
Скрін
Скрін
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Подільському Одеської області станом на 25 квітня лабораторно підтвердили 32 випадки захворювання коронавірусів СOVID-19 у медичних працівників.
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