В Одессе в начале декабря зацвела сакура. Видео

В Одессе в начале зимы расцвела сакура. Цветущее дерево заметили одесситы в парке Победы.

Соответствующее видео опубликовало издание "Думская" на своем канале в Telegram в пятницу, 3 декабря. На кадрах показано, что действительно на сакуре появилось несколько ярких цветков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"А в парке Победы зимой зацвела сакура! Вон цветочки", – сказала автор видео.

Видео дня

"Вот это да!", "Отлично, такая зима нам подходит!" – писали пользователи в комментариях к записи.

Отметим, что обычно сакура зацветает весной. В то же время 3 декабря температура воздуха днем в городе составляла +10...+12 градусов. Уже в субботу, 4 декабря, синоптики обещают ухудшение погоды в Одессе, обильные осадки и снижение температуры. Но пока одесситы, как пишет издание, наслаждаются практически весенней погодой.

Некоторые люди даже прогуливаются по городу в шортах, сказано в материале.

"В парках зеленеет трава, принимают солнечные ванны вездесущие коты. Самые закаленные одесситы предпочитают прогуливаться в шортах, некоторые даже рискнули окунуться в черноморские воды", – пишут журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021-го погода в Украине будет изменчивой – похолодание будет менять волны незначительного потепления, все это будет сопровождаться осадками.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали неустойчивую погоду в декабре в Украине. Отмечалось, что на смену теплым дням будут приходить морозы, а к новогодним праздникам температура иногда опустится даже до -30 градусов.