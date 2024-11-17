В Одессе люди из-за террора России сидят без света, воды и тепла: в каких районах города ситуация самая сложная. Фото и видео

После российских обстрелов и взрывов 17 ноября в Одессе исчез свет, а вместе с ним и вода и тепло. Электротранспорт в городе не работает. Одесса наполнена шумом генераторов и очередями за водой.

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О блекауте в городе сообщили главы областной и городской военных администраций Олег Кипер и Геннадий Труханов. Власти заявили, что в городе "применяются экстренные отключения света по указанию "Укрэнерго". Однако в ДТЭК отметили, что света нет из-за повреждения сети.

Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают с помощью генераторов, отметил господин Кипер.

По словам главы областной администрации, "ситуация с теплоснабжением, водой и электроэнергией в регионе остается сложной". Причем господин Кипер уточнил, что самая "сложная ситуация в Одессе и Одесском районе".

"В южных и центральных районах области – Измаильском, Роздольненском, Березовском и Белгород-Днестровском – электроснабжение стабильное. В Болградском и Подольском районах энергетики занимаются его полным восстановлением, также работают "Пункты несокрушимости", – отметил он.

Из-за блекаута на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение временно остановить в городе работу всех образовательных учреждений 18 и 19 ноября. Это касается образовательных учреждений всех типов и форм собственности.

В Одессе пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского и Приморского районов города, там работают генераторы. В других районах города критическая инфраструктура уже запитана.

"Надеемся, что при благоприятных условиях электроснабжения в Одесской области удастся полностью стабилизировать в ближайшее время. К утру ожидается восстановление воды и тепла", - пообещал Кипер.

"Все котельные, кроме больших, подключены к генераторам. Как только появится вода, начнем подключать котельные к альтернативным источникам. Клинические больницы имеют альтернативные источники водоснабжения и питания, а также экстренные запасы воды. Работают бюветы, при необходимости будет организован подвоз воды. Электротранспорт не работает. Светофоры работают на ключевых перекрестках от альтернативного питания", – в свою очередь рассказал. городской голова.

В городе открыто 161 (из 445) "Пункт несокрушимости". В области – 674.

"Там, где возможно, обеспечиваем "Пункты несокрушимости" альтернативным теплом. Здесь можно подзарядить гаджеты, подвозим воду и электроприборы для приготовления чая и кофе", – добавил Труханов.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 17 ноября российские войска нанесли удары по Одесщине. В результате российских обстрелов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень. В нескольких жилых домах загорелись пожары, произошли разрушения.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за прошедшие ночь и утро Россия запустила Украиной около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожило более 140 целей.