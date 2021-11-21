В Одессе полковника Нацполиции поймали на взятке в день назначения

В Одессе главу одного из отделов Национальной полиции задержали за взятку. Это произошло в день его назначения на должность.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре. Арест высокопоставленного правоохранителя произвели на 23 километре трассы Одесса-Южный сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности.

Злоумышленника зовут Владимир Панченко. Он возглавляет первый отдел Одесского районного управления полиции. До назначения на должность он в течение месяц временно исполнял обязанности руководителя.

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Как выяснило следствие, мужчина вымогал и получил четыре тысячи долларов за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов. После этого в его отделе полиции прошли обыски.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя одного из отделений Государственного бюро расследований. Злоумышленника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст.370 Уголовного кодекса (провокация взятки).