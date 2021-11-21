В Одессе полковника Нацполиции поймали на взятке в день назначения
В Одессе главу одного из отделов Национальной полиции задержали за взятку. Это произошло в день его назначения на должность.
Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре. Арест высокопоставленного правоохранителя произвели на 23 километре трассы Одесса-Южный сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности.
Злоумышленника зовут Владимир Панченко. Он возглавляет первый отдел Одесского районного управления полиции. До назначения на должность он в течение месяц временно исполнял обязанности руководителя.
Как выяснило следствие, мужчина вымогал и получил четыре тысячи долларов за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов. После этого в его отделе полиции прошли обыски.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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