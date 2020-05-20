Курортный сезон в Одессе под угрозой срыва: COVID-19 набирает обороты, город могут "закрыть"

В Одесской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. За последнюю неделю заражение обнаружили у 9 сотрудников инфекционной больницы. Общее количество больных за сутки также растет.

Что происходит с пандемией в приморском городе накануне пляжного сезона и летних отпусков – читайте в материале OBOZREVATEL.

Одесситы расслабились

Спустя неделю после первого этапа ослабления карантина 11 мая, в Одессе начался рост заболеваемости COVID-19. Жители города и области пренебрегают мерами осторожности, забыли о масках, социальном дистанцировании и заполнили террасы кафе и ресторанов.

Одесситы массово заполнили террасы кафе и ресторанов pixabay

Печальную статистику озвучил мэр Одессы Геннадий Труханов. После выявления заражения у 9 медиков городской инфекционной больницы он экстренно созвал заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В первую очередь глава города отметил, что и сами рестораторы, и продавцы нарушают установленные МОЗ правила. В связи с этим мэр пригрозил тщательными проверками бизнеса, который работает в сфере предоставления общественных услуг.

Труханов поручил департаменту муниципальной безопасности фиксировать нарушения сохранившихся ограничений для заведений общепита – социальное дистанцирование, ношение масок и дезинфекцию поверхностей.

Кроме того, мэр пошел еще дальше и пригрозил собственникам заведений-нарушителей закрытием клубов: "По некоторым особо отличившимся, кто салюты во время пандемии устраивает, будем не рекомендации выдавать, а закрывать. Право такое у нас есть, и силы необходимые найдутся!"

Геннадий Труханов грозит закрыть клубы, которые нарушают карантин "Фокус"

По официальным данным, по состоянию на 17 мая в Одессе зафиксировано 12 случаев заражения, на 18 мая число увеличилось до 18-ти, а 19 мая заразившихся было уже 20.

В департаменте охраны здоровья Одесской мэрии отметили, что результаты тестов приходят с опозданием, и в ближайшие дни в городе может наблюдаться всплеск заболеваемости.

"К сожалению, та информация, которая идет из областного центра, запаздывает на 3-4 дня. То, что мы получим через пару дней, покажет большой всплеск", – сказала директор департамента Елена Якименко в ходе заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.

Она также отметила, что в последнее время в инфекционные больницы города стали поступать тяжелые больные, у которых подтвержденный диагноз COVID-19. Отрицательная динамика идет и по умершим.

В Одессе фиксируют отрицательную динамику по умершим от коронавируса

Слова Якименко подтвердила и главврач инфекционнного заведения Светлана Лаврюкова. По ее словам, к ним ежедневно поступает 15-20 человек с пневмонией и подозрением на коронавирус.

Карантин закончен?

Напомним, 6 мая Труханов заявлял, что карантин в Одессе "фактически закончен": "Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен. Объясню. Оставшиеся ограничительные меры, если мы не смогли в жестком режиме их соблюдать, теперь не удержат. Найти эту грань – кому можно работать, а кому нельзя, – вообще невозможно. Плюс к этому разобщенность власти, в том числе в публичных призывах и заявлениях. Мы говорим людям "то-то нельзя", а сегодня я услышал по радио новость, что областной штаб бизнесменов, который был создан по просьбе президента для противодействия распространению коронавируса, прекращает работать".

Как отметил мэр, глава этого штаба Андрей Ставницер заявил, что штаб закрыт – в связи с тем, что у нас уже не будет всплеска заболеваемости: "Считайте это объявлением о том, что карантин закончен. Ну, как это? Если главный санитарный врач тоже говорит, что у нас уже не будет всплеска... Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом".

Теперь Труханов допускает, что если заболеваемость снова начнет рости, город закроют на жесткий карантин.

"Они сами доиграются. И не надо потом нас всех обвинять, что мы вводим слишком жесткие нормы, мы не думаем об экономике и бизнесе", – сказал мэр города.

Одессу могут закрыть из-за вспышки коронавируса pixabay

Стоит ли ехать на отдых

В преддверии лета и курортного сезона вопрос открытия пляжей во время карантина очень интересовал украинцев. В понедельник, 18 мая, главный санврач Украины Виктор Ляшко порадовал ответом, заявив, что Минздрав разрешит открыть пляжи, поскольку исследования украинских ученых подтвердили, что морская вода и солнечное излучение уничтожают возбудителя коронавирусной болезни.

"Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАН. Они подтвердили: морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", – сказал он.

Естественно, послабление будет происходить с соблюдением всех норм безопасности – социальная дистанция, санитайзеры, маски.

Минздрав разрешил открыть пляжи в Украине pixabay

Однако, как отмечают инфекционисты, проблема заключается не в пляжах, а в том, как люди со всей Украины будут добираться к прибережным городам и поселкам, а также в готовности отелей соответствовать всем санитарным нормам на время карантина.

"Если добираться поездом, заселяться в отель и идти на городской пляж, понятное дело – это небезопасно. В отеле вы никак не убережетесь от контакта с соседями и обслуживающим персоналом. Отдельный разговор о том, кто будет готовить пищу. Это в первую очередь является риском заражения", – сказала в комментарии OBOZREVATEL инфекционист Анна Григорчик.

Конечно, нахождение длительное время в автобусе или поезде создает дополнительную опасность подцепить коронавирус еще до приезда на курорт. Плюс, перемещаясь из города в город, зараженный будет контактировать с большим количеством людей, что грозит новыми вспышками заболеваемости.

Наиболее безопасным вариантом, как считает инфекционист, будет путешествие на собственной машине, вдали от городских и популярных пляжей, с палаткой, либо съем апартаментов.

"Да, сама морская вода не является источником коронавируса, поскольку она соленая, и в такой среде вирус не выживает. При расстоянии между людьми два метра и ветреной погоде это можно считать безопасным", – отметила она.