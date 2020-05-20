Курортний сезон в Одесі під загрозою зриву: COVID-19 набирає обертів, місто можуть "закрити"

В Одеській області спостерігається зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19. За останній тиждень зараження виявили у 9 працівників інфекційної лікарні. Загальна кількість хворих за добу також зросла.

Що відбувається з пандемією у приморському місті напередодні розпалу пляжного сезону і літніх відпусток – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Одесити розслабилися

Через тиждень після першого етапу ослаблення карантину 11 травня, в Одесі почалося зростання захворюваності на COVID-19. Жителі міста й області нехтують заходами безпеки, забули про маски, соціальне дистанціювання та заповнили тераси кафе і ресторанів.

Одесити масово заповнили тераси кафе і ресторанів pixabay

Сумну статистику озвучив мер Одеси Геннадій Труханов. Після виявлення зараження у 9 медиків міської інфекційної лікарні він негайно скликав засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Найперше міський голова зазначив, що і самі ресторатори, і продавці порушують встановлені МОЗ правила. У зв'язку з чим мер пригрозив ретельними перевірками бізнесу, який працює у сфері надання громадських послуг.

Труханов доручив департаменту муніципальної безпеки фіксувати порушення збережених обмежень для закладів громадського харчування – соціальне дистанціювання, носіння масок і дезінфекція поверхонь.

Крім того, мер пішов ще далі і пригрозив власникам закладів-порушників закриттям клубів: "Щодо деяких, хто особливо відзначився, хто салюти під час пандемії влаштовує, будемо не рекомендацію видавати, а закривати. Право таке у нас є, і сили необхідні знайдуться!"

Геннадій Труханов погрожує закрити клуби, які порушують карантин Фокус

За офіційними даними, станом на 17 травня в Одесі зафіксовано 12 випадків зараження, на 18 травня їхня кількість зросла до 18-ти, а 19 травня заражених було вже 20.

У департаменті охорони здоров'я Одеської мерії зазначили, що результати тестів приходять із запізненням, і найближчими днями у місті може спостерігатися сплеск захворювання.

"На жаль, та інформація, яка йде з обласного центру, це те, що було 3-4 дні тому. Те, що ми отримаємо за кілька днів, виявить великий сплеск", – сказала директорка департаменту Олена Якименко в ході засідання комісії з ТЕБ та НС.

Вона також зазначила, що останнім часом в інфекційні лікарні міста почали надходити важкі хворі, у яких підтверджений діагноз COVID-19. Негативна динаміка йде і щодо померлих.

В Одесі фіксують негативну динаміку щодо померлих від коронавируса

Слова Якименко підтвердила і головлікар "інфекціонки" Світлана Лаврюкова. За її словами, до медзакладу щодня надходить 15-20 осіб із пневмонією та підозрою на коронавірус.

Карантин завершено?

Нагадаємо, 6 травня Труханов заявляв, що карантин в Одесі "фактично завершений": "Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі завершено. Поясню. Решту обмежувальних заходів, якщо ми не змогли в жорсткому режимі їх дотримуватися, тепер не втримати. Знайти цю грань – кому можна працювати, а кому не можна, – взагалі неможливо. Плюс до цього роз'єднаність влади, зокрема в публічних закликах і заявах. Ми кажемо людям "оте не можна", а сьогодні я почув по радіо новину, що обласний штаб бізнесменів, який був створений на прохання президента для протидії поширенню коронавірусу, припиняє працювати".

Як зазначив мер, голова цього штабу Андрій Ставніцер заявив, що штаб закритий – у зв'язку з тим, що у нас вже не буде сплеску захворюваності: "Вважайте це оголошенням про те, що карантин завершено. Ну, як це? Якщо головний санітарний лікар теж каже, що у нас вже не буде сплеску... Люди й так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом".

Тепер Труханов припускає, що якщо захворюваність знову почне зростати, місто закриють на жорсткий карантин.

"Вони самі дограються. І не треба потім нас усіх звинувачувати, що ми вводимо занадто жорсткі норми, ми не думаємо про економіку та бізнес", – сказав мер міста.

Одесу можуть закрити через спалах коронавірусу pixabay

Чи варто їхати на відпочинок

У переддень літа і курортного сезону питання відкриття пляжів під час карантину дуже цікавило українців. У понеділок, 18 травня, головний санлікар України Віктор Ляшко ощасливив відповіддю, заявивши, що МОЗ дозволить відкрити пляжі, оскільки дослідження українських вчених підтвердили, що морська вода і сонячне випромінювання знищують збудника коронавірусної хвороби.

"Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань НАН. Вони підтвердили: морська сіль разом із сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищують збудника коронавірусної хвороби. Тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні", – сказав він.

Звісно, послаблення відбуватиметься з дотриманням всіх норм безпеки – соціальна дистанція, дезінфекція, маски.

МОЗ дозволив відкрити пляжі в Україні pixabay

Однак, як зазначають інфекціоністи, проблема полягає не у пляжах, а в тому, як люди з усієї України діставатимуться до прибережних міст і селищ, а також у готовності готелів відповідати всім санітарним нормам на час карантину.

"Якщо діставатися поїздом, заселятися в готель і йти на міський пляж, зрозуміло – це не є безпечним. В готелі ви ніяк не убережетеся від контакту з сусідами і обслугою. Окрема розмова про те, хто готуватиме їжу. Це найперше є ризиком зараження", – сказала у коментарі OBOZREVATEL інфекціоністка Анна Григорчик.

Звісно, перебування тривалий час в автобусі або поїзді створює додаткову небезпеку підчепити коронавірус ще до приїзду на курорт. Плюс, переїжджаючи від одного міста до іншого, заражений контактуватиме з великою кількістю людей, що загрожує новими спалахами захворюваності.

Найбільш безпечним варіантом, як вважає інфекціоністка, буде подорож на власній машині, далеко від міських і популярних пляжів, з наметом, або винаймання апартаментів.

"Так, сама морська вода не є джерелом коронавірусу, оскільки вона солона, і в такому середовищі вірус не виживає. Якщо буде відстань між людьми у два метри, буде відносно вітряна погода, це можна вважати безпечним", – зазначила вона.