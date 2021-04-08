В Одессе больница "Укрзалізниці" получила миллионы, но не подготовила койки для пациентов с COVID-19

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в четверг, 8 апреля, посетил больницу "Укрзалізниці" в Харькове. Этому медучреждению в марте выделили около 60 млн гривен, но они не были потрачены на закупку кислорода.

Радуцкий пытался выяснить, почему так произошло и "кто пойдет в тюрьму" за то, что в Одессе пациентам с COVID-19 негде лечиться, а больница с персоналом не заполнена. Об этом он рассказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Руководство больницы объяснило, что из-за существующей иерархии они не могут самостоятельно распоряжаться средствами.

"К сожалению, это не только в Одессе, но и в Киеве и Харькове – это полное пренебрежение ситуацией. Еще осенью прошлого года было постановление о передаче мощностей больниц "Укрзалізниці" под борьбу с ковидом, было принято решение о выделении коек", – подчеркнул Радуцкий.

Несмотря на достаточное финансирование, одесская больница "УЗ" с осени не подготовила койки и не закупила костюмы индивидуальной защиты. Неделю назад выяснилось, что медучреждение не может выделить более 40 мест из-за проблем с электрикой.

Радуцкий сообщил, что за 10 дней это медучреждение должно обеспечить как минимум 100 коек для больных COVID-19, для чего в течение двух дней должны решить проблему с электроснабжением.

Напомним, за минувшие сутки в Одесской области выявили 1142 новых случая коронавирусной инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что рост заболеваемости коронавирусом продлится еще 7-10 дней, а количество зараженных может достичь 25-30 тысяч в сутки.