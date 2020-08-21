Украинцы ринулись в Одессу и заблокировали дорогу многокилометровой пробкой. Видео

Украинцы перед длительными выходными массово хлынули отдыхать на море. Из-за этого на въезде в Одессу 21 августа образовалась огромная пробка.

В сети показали, как с высоты выглядит дорога к морским курортам этого южного региона страны. Видео разместил Telegram канал Teza (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Быстро добраться до побережья не получится. Уже сейчас на въезде в город образовалась многокилометровая пробка", – говорится в подписи к ролику.

Пробка по дороге в Одессу (Скриншот с видео)

На кадрах видны длинные колонны легковых и грузовых автомобилей, которые почти не двигаются.

Отметим, что если раньше пробки на трассе Киев – Одесса наблюдались в обе стороны, то сейчас они возникли только на пути к морю. Как видно на видео, автомобили из курортного города едут свободно.

К морю в Одессе нельзя свободно проехать из-за пробок (Скриншот с видео)

(Источник видео: Telegram канал Teza)

Как сообщал OBOZREVATEL, Одесса в условиях пандемии стала одним из главных морских курортов для Украинской. В то же время, чтобы попасть в город, люди вынуждены стоять в долгих пробках на трассе с Киев – Одесса.