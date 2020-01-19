Скончался легендарный вратарь одесского "Черноморца"

Один из лучших голкиперов в истории "Черноморца", популярный футболист команды в 1950-1960-х годах Георгий Городенко 18 января скончался в Одессе на 84-м году жизни.

Много лет он руководил федерацией футбола Одесской области, а в 2001 году был включен в список лучших футболистов Одессы XX века, сообщила пресс-служба ФК "Черноморец" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Скончался легендарный вратарь "Черноморца"

"Горько осознавать, что Георгия Борисовича с его обстоятельностью и непревзойденным талантом рассказчика уже нет среди нас. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Г.Б.Городенко. Светлая память…" – сказано в сообщении пресс-службы.

Городенко родился 7 мая 1936 года в Одессе на Пересыпи, где в 1951 году и сделал свои первые футбольные шаги. На выбор амплуа Городенка повлиял фильм "Вратарь", снятый по роману Льва Кассиля.

В августе 1955 года дебютировал в команде мастеров в матче первенства СССР класса Б против ужгородского "Спартака".

В сезоне 1961 завоевал вместе с "Черноморцем" первенство класса Б и право поспорить с донецким "Шахтером" за путевку в класс А.

Исторический выход в элиту советского футбола "морякам" удался лишь через три года, когда "Черноморец" выиграл 6 из 6-и матчей. Во всех матчах ворота "моряков" защищал Городенко, который пропустил лишь два мяча.

В классе А Городенко сыграл за "Черноморец" 18 матчей и пропустил 24 мяча. В 3-х матчах уходил с поля, оставив ворота в неприкосновенности, а из четырех пенальти, назначенных в его ворота, отразил два, выиграв дуэли у Славы Метревели и Эдуарда Стрельцова.

Последние годы карьеры провел четыре сезона в Татарбунарском футбольном клубе "Восстаниие", которому помог стать самой титулованной командой в одесском областном футболе в эпоху СССР. Играя за татарбунарцев, Городенко дважды выиграл чемпионат и Кубок области.

ФК "Черноморец" (Одесса) Георгий Городенко

В 1983 году, как играющий тренер, возглавил ветеранскую сборную СССР, с которой объездил Советский Союз и Европу вплоть до распада СССР, параллельно инспектируя матчи чемпионата СССР, а затем и Украины.

Шесть лет (1991-1997) руководил Федерацией футбола Одесской области, а до этого периода и впоследствии долгие годы занимал должность вице-президента Федерации.

ФК "Черноморец" (Одесса) Георгий Городенко

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