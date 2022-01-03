Пришлось ночевать в аэропорту: в Одессе на 16 часов задержали вылет самолета из-за поломки. Фото и видео

В Одессе вечером в воскресенье, 2 января, на 16 часов задержали вылет самолета авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi в столицу ОАЭ Абу-Даби. Люди были вынуждены ночевать в аэропорту, а те, для кого этот рейс был транзитным, опоздали на следующие самолеты и потеряли бронь в гостиницах.

Об этом сообщает местное издание "Думская". Пассажиры также жаловались на то, что им внятно не объяснили, что именно произошло и с чем связано такая задержка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Выяснилось, что причиной такого позднего вылета самолета стала поломка бортового компьютера. Неполадку смог устранить специалист, который прибыл на вызов лишь в понедельник, 3 января.

В результате самолет вылетел из Одессы сегодня в 13:05 вместо положенных 19:15 2 января. Все технические проблемы на борту устранили.

"Людям аннулировали бронь в гостиницах, на аренду автомобилей, потеряны огромные деньги. Я уже молчу о том, что все устали и на рейсе очень много маленьких детей", – рассказал один из пассажиров.

Отметим, что флот авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi представлен современными самолетами типа Airbus 321-271NX. Известно, что борт, на котором произошла поломка, совершил свой первый полет всего год назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье не смог приземлиться самолет, который летел из Египта. Причиной стали плохие погодные условия.