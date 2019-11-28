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29 ноября • обновлено в 10:57
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/ Происшествия

В Одессе чудом спасли ПТУ от мощного пожара: эвакуировали десятки людей. Фото

1.2т
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В Одессе днем 28 ноября произошел пожар в профессионально-техническом училище машиностроения, расположенном по улице Богдана Хмельницкого, 66.

Пожар начался в классе на третьем этаже во время учебного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото с места пожара, доскролльте страницу до конца).

По свидетельству очевидцев, спасатели эвакуировали из здания десятки людей.

Пожар в одесском училище

Пожар в одесском училище

ГУ ГСЧС в Одесской области

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В Службу спасения сообщили о пожаре в 16:23. В 16:44 пожарным удалось ликвидировать огонь.

Пострадавших или погибших нет, а причину пожара устанавливают.

Пожар в одесском училище

Пожар в одесском училище

Odessa.online

Пожар в одесском училище

Пожар в одесском училище

ГУ ГСЧС в Одесской области

Пожар в одесском училище

Пожар в одесском училище

ГУ ГСЧС в Одесской области

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе в страшном пожаре погибли бабушка и внучка. Еще одной 4-летней девочке удалось спастись – девочка успела выбежать из квартиры в самом начале пожара.

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Место
Украина Одесса
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