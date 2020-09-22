Кандидат в мэры Одессы Филимонов назвал членов своей команды

Шоумен Олег Филимонов, который баллотируется в мэры Одессы от "Слуги народа", назвал фамилии шести человек, которые вошли в его команду.

В интервью "Интерфакс-Украина", которое было опубликовано во вторник, 22 сентября, актер заявил, что очень гордится этими людьми.

Члены команды Филимонова:

Вадим Мороховский – председатель правления банка "Восток"

Наталья Жукова – двукратная чемпионка Европы по шахматам

Алексей Асауленко – журналист-расследователь, "знает все о сфере ЖКХ"

Игорь Коваль – ректор Одесского университета, политолог, историк

Тигран Арутюнян – специалист в области медицины

Ольга Квасницкая – доцент, кандидат наук

"Это я еще не всех перечислил. А вообще я очень горжусь своей командой, каждым из них. К счастью, многих из этих людей я лично знаю много лет и абсолютно им доверяю", – сказал Филимонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский комик Олег Филимонов был выдвинут кандидатом в мэры Одессы на съезде партии "Слуга народа" 31 августа.

По его словам, Одессе нужен "не крепкий хозяйственник, а нормальный, честный, правдивый, не замазанный человек, который приведет с собой достаточно мощную и сильную команду профессионалов".