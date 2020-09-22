Кандидат в мэры Одессы Филимонов назвал членов своей команды
Шоумен Олег Филимонов, который баллотируется в мэры Одессы от "Слуги народа", назвал фамилии шести человек, которые вошли в его команду.
В интервью "Интерфакс-Украина", которое было опубликовано во вторник, 22 сентября, актер заявил, что очень гордится этими людьми.
Члены команды Филимонова:
Вадим Мороховский – председатель правления банка "Восток"
Наталья Жукова – двукратная чемпионка Европы по шахматам
Алексей Асауленко – журналист-расследователь, "знает все о сфере ЖКХ"
Игорь Коваль – ректор Одесского университета, политолог, историк
Тигран Арутюнян – специалист в области медицины
Ольга Квасницкая – доцент, кандидат наук
"Это я еще не всех перечислил. А вообще я очень горжусь своей командой, каждым из них. К счастью, многих из этих людей я лично знаю много лет и абсолютно им доверяю", – сказал Филимонов.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский комик Олег Филимонов был выдвинут кандидатом в мэры Одессы на съезде партии "Слуга народа" 31 августа.
По его словам, Одессе нужен "не крепкий хозяйственник, а нормальный, честный, правдивый, не замазанный человек, который приведет с собой достаточно мощную и сильную команду профессионалов".