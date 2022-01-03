Депутат из Одесщины поздравил украинцев с Новым годом на фоне Путина: СМИ раскрыли подробности

Депутат Болградского районного совета Одесской области Виталий Градинар отметился провокационным поздравлением с Новым годом своих подписчиков в соцсети и избирателей. Он сфотографировался на фоне изображения главы РФ Владимира Путина и пожелал всем "мира и благополучия".

Такая фотография появилась на его странице в Facebook в 23:10 пятницы, 31 декабря. Как пишет "Одесский курьер", это уже не первый "выпад" депутата, известного своей поддержкой пророссийских политиков (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что на снимке Градинар стоит на фоне стены с телевизором, где с телеэкрана транслировалось новогоднее поздравление Путина на канале "Россия 24". Его пост собрал более двухсот лайков, среди которых только несколько десятков были "возмущенными".

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Но в комментариях никто не указал на провокационный кадр с пропагандистского канала за спиной депутата. Подписчики только желали ему в ответ того же, что и он.

В местных СМИ отмечают, что депутатом Болградского районного совета Одесщины Виталий Градинар избрали в 2020 году от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Он стал одним из 15 членов этой фракции, которая является самой многочисленной в райсовете.

До этого, в 2015-2020 годах, мужчина тоже был депутатом Болградского районного совета в прежнем формате старого Болградского района, куда его избрали от "Оппоблока". А после раскола последнего в 2019-м он перешел во фракцию ОПЗЖ.

Посты на Facebook-странице Градинара свидетельствуют о том, что он любит фотографироваться с кумом Путина – украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Более того, депутат нецензурно обзывал тех, кто митингует против подозреваемого в госизмене и содействии терроризму лидера ОПЗЖ, а также не раз постил интервью, которые тот раздавал пропагандистскому телеканалу Russia Today.

Помимо этого, Градинар высказывал сожаление из-за того, что в Украине не разрешено использовать российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса. А на выборах мэра Одессы в 2020 году поддерживал пророссийского кандидата Николая Скорика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кадром по росТВ к Новому году поделился и известный украинский экс-футболист Олег Мищенко. В Instagram-сторез он показал, как смотрит поздравление Путина.