Под Одессой вспыхнул страшный пожар в заповеднике. Фото и видео с места ЧП

На Одесщине страшный пожар охватил заповедник Нижнеднестровского национального парка. Огонь вспыхнул вечером 24 февраля.
Возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка в Facebook.
Огонь быстро начал распространяться в направлении лимана. Причина пожара пока неясна.
На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар
ФБ Нижнеднестровского национального парка
На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар
ФБ Нижнеднестровского национального парка
На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар
ФБ Нижнеднестровского национального парка
Как сообщал OBOZREVATEL, буквально месяц назад, 22 января, под Одессой горели 15 га национального парка.
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