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25 февраля • обновлено в 08:47
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Под Одессой вспыхнул страшный пожар в заповеднике. Фото и видео с места ЧП

4.1т
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На Одесщине страшный пожар охватил заповедник Нижнеднестровского национального парка. Огонь вспыхнул вечером 24 февраля.

Возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка в Facebook.

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Огонь быстро начал распространяться в направлении лимана. Причина пожара пока неясна.

На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар

На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар

ФБ Нижнеднестровского национального парка

На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар

На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар

ФБ Нижнеднестровского национального парка

На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар

На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар

ФБ Нижнеднестровского национального парка

Как сообщал OBOZREVATEL, буквально месяц назад, 22 января, под Одессой горели 15 га национального парка.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина Одесса
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вина Путина уже доказана ???
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