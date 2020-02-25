Под Одессой вспыхнул страшный пожар в заповеднике. Фото и видео с места ЧП

На Одесщине страшный пожар охватил заповедник Нижнеднестровского национального парка. Огонь вспыхнул вечером 24 февраля.

Возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка в Facebook.

Огонь быстро начал распространяться в направлении лимана. Причина пожара пока неясна.

На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар ФБ Нижнеднестровского национального парка

На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар ФБ Нижнеднестровского национального парка

На Одесщине в заповеднике вспыхнул страшный пожар ФБ Нижнеднестровского национального парка

Как сообщал OBOZREVATEL, буквально месяц назад, 22 января, под Одессой горели 15 га национального парка.

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