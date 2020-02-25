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25 лютого • оновлено в 08:47
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Під Одесою спалахнула страшна пожежа в заповіднику. Фото і відео з місця НП

4.1т
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На Одещині страшна пожежа охопила заповідник Нижньодністровського національного парку. Вогонь спалахнув увечері 24 лютого.

Займання сталося в районі 48 км траси Одеса-Рені. Про це повідомили в пресслужбі нацпарку в Facebook.

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Вогонь швидко почав поширюватися в напрямку лиману. Причина пожежі поки неясна.

На Одещині в заповіднику спалахнув страшний пожежа

На Одещині в заповіднику спалахнув страшний пожежа

ФБ Нижньодністровського національного парку

На Одещині в заповіднику спалахнув страшний пожежа

На Одещині в заповіднику спалахнув страшний пожежа

ФБ Нижньодністровського національного парку

На Одещині в заповіднику спалахнув страшний пожежа

На Одещині в заповіднику спалахнув страшний пожежа

ФБ Нижньодністровського національного парку

Як повідомляв OBOZREVATEL, буквально місяць тому, 22 січня, під Одесою горіли 15 га національного парку.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна Одеса
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вина Путина уже доказана ???
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