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7 февраля • обновлено в 21:57
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/ Одесса

Били шокерами, заставляли детей есть презервативы: суд вынес скандальное решение по охраннику одесского приюта

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Охранника Николая Дмитрука, обвиняемого в пытках детей в Центре социально-психологической реабилитации в Одессе (ранее – "Свитанок") приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Малиновского городского райсуда. На заседании сторонами был подан договор о признании подсудимым вины, который суд утвердил.

"Действия обвиняемого квалифицируются частью 1 статьей 127 Уголовного кодекса Украины, а именно в истязании, то есть умышленном причинении физического и морального страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий, с целью наказать потерпевшего за действия, совершенные им", – сказано в сообщении.

Новости
Издевательства над детьми в приюте "Світанок": прошли первые обыски. Фото

Николай Дмитрук

Николай Дмитрук

Думская

Если бы Дмитрук не признал свою вину, ему бы светило от 2 до 5 лет тюрьмы. Также сообщается, что по ходатайству прокуратуры процесс сделали закрытым

Адвокат сообщил, что его подзащитный, сотрудник охранного агентства "Центр", раскаивается в содеянном и сотрудничает со следствием, передает "Думская".

Напомним, КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации" до 2018 года назывался приютом "Свитанок".

Заседание суда по делу пыток в детском приюте

Заседание суда по делу пыток в детском приюте

ml.od.court.gov.ua

Заседание суда по делу пыток в детском приюте

Заседание суда по делу пыток в детском приюте

ml.od.court.gov.ua

Заседание суда по делу пыток в детском приюте

Заседание суда по делу пыток в детском приюте

Думская

Заседание суда по делу пыток в детском приюте

Заседание суда по делу пыток в детском приюте

Думская

Заседание суда по делу пыток в детском приюте

Заседание суда по делу пыток в детском приюте

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшая полицейская Зоя Мельник рассказала об издевательствах над детьми в приюте "Свитанок", передав душераздирающие рассказы воспитанников и волонтеров. Несовершеннолетних заставляли жевать презерватив и били шокерами.

  • В скандал с приютом "Свитанок" вмешался новый губернатор Одесской области Максим Куцый. В учреждении прошла проверка, которая нашла серьезные нарушения в условиях содержания детей и определила их состояние как критическое.

  • За скандальный приют в Одессе взялась прокуратура, которая открыла несколько уголовных производств, в частности, по фактам пыток детей.

  • Воспитанница реабилитационного центра "Свитанок" рассказала, как издевались над детьми и доводили до самоубийства.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
суд Криминал
Место
Украина Одесса
Теги
фотографии приют пытки дети
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