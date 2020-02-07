Били шокерами, змушували дітей їсти презервативи: суд виніс скандальне рішення щодо охоронця одеського притулку

Охоронця Миколу Дмитрука, обвинуваченого в катуванні дітей у Центрі соціально-психологічної реабілітації в Одесі (раніше – "Світанок") засудили до 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 2 роки.

Про це 7 лютого повідомила пресслужба Малиновського міського райсуду. На засіданні сторонами був поданий договір про визнання підсудним провини, який суд затвердив.

"Дії обвинуваченого кваліфікуються частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме в катуванні, тобто умисне заподіяння фізичного і морального страждання шляхом нанесення побоїв та інших насильницьких дій, з метою покарати потерпілого за дії, вчинені ним", – йдеться у повідомленні.

Микола Дмитрук Думская

Якби Дмитрук не визнав свою провину, йому б світило від 2 до 5 років в'язниці. Також повідомляється, що за клопотанням прокуратури процес зробили закритим.

Адвокат повідомив, що його підзахисний, співробітник охоронного агентства "Центр", розкаюється у скоєному і співпрацює зі слідством, передає "Думская".

Нагадаємо, КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації" до 2018 року називався притулком "Світанок".

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку ml.od.court.gov.ua

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку ml.od.court.gov.ua

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку Думська

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку Думська

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишня поліцейська Зоя Мельник розповіла про знущання над дітьми в притулку "Світанок", передавши жахливі розповіді вихованців і волонтерів. Неповнолітніх примушували жувати презерватив і били шокерами.

У скандал із притулком "Світанок" втрутився новий губернатор Одеської області Максим Куций. В установі пройшла перевірка, яка знайшла серйозні порушення в умовах утримання дітей і визначила їх стан як критичний.

За скандальний притулок в Одесі взялася прокуратура, яка відкрила кілька кримінальних проваджень, зокрема, за фактами катувань дітей.

Вихованка реабілітаційного центру "Світанок" розповіла, як знущалися з дітей і доводили до самогубства.

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