Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Били шокерами, змушували дітей їсти презервативи: суд виніс скандальне рішення щодо охоронця одеського притулку

13т
Читати матеріал російською

Охоронця Миколу Дмитрука, обвинуваченого в катуванні дітей у Центрі соціально-психологічної реабілітації в Одесі (раніше – "Світанок") засудили до 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 2 роки.

Про це 7 лютого повідомила пресслужба Малиновського міського райсуду. На засіданні сторонами був поданий договір про визнання підсудним провини, який суд затвердив.

"Дії обвинуваченого кваліфікуються частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме в катуванні, тобто умисне заподіяння фізичного і морального страждання шляхом нанесення побоїв та інших насильницьких дій, з метою покарати потерпілого за дії, вчинені ним", – йдеться у повідомленні.

Новини
Знущання над дітьми в притулку "Світанок": пройшли перші обшуки. Фото

Микола Дмитрук

Микола Дмитрук

Думская

Якби Дмитрук не визнав свою провину, йому б світило від 2 до 5 років в'язниці. Також повідомляється, що за клопотанням прокуратури процес зробили закритим.

Адвокат повідомив, що його підзахисний, співробітник охоронного агентства "Центр", розкаюється у скоєному і співпрацює зі слідством, передає "Думская".

Нагадаємо, КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації" до 2018 року називався притулком "Світанок".

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку

ml.od.court.gov.ua

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку

ml.od.court.gov.ua

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку

Думська

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку

Думська

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку

Засідання суду у справі тортур у дитячому притулку

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишня поліцейська Зоя Мельник розповіла про знущання над дітьми в притулку "Світанок", передавши жахливі розповіді вихованців і волонтерів. Неповнолітніх примушували жувати презерватив і били шокерами.

  • У скандал із притулком "Світанок" втрутився новий губернатор Одеської області Максим Куций. В установі пройшла перевірка, яка знайшла серйозні порушення в умовах утримання дітей і визначила їх стан як критичний.

  • За скандальний притулок в Одесі взялася прокуратура, яка відкрила кілька кримінальних проваджень, зокрема, за фактами катувань дітей.

  • Вихованка реабілітаційного центру "Світанок" розповіла, як знущалися з дітей і доводили до самогубства.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "сул" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
сул Кримінал
Місце
Україна Одеса
Теги
фотографии приют тортури діти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
47
7
Смішно
0
Цікаво
21
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
wegweg wgweg
wegweg wgweg
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), не упусти шанс порадовать себя и её в постели ---- https://cuz.su/eros
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги