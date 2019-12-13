Одесские таможенники обнаружили подземный "спиртопровод" из Молдовы на Одесщину

Сотрудники СБУ и таможенники возле государственной границы обнаружили трубопровод, проложенный из Молдовы (с территории непризнанного Приднестровья) на Одесщину для перекачки контрабандного спирта.

Также таможенники обнаружили более 800 литров контрабандного спирта. Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В одном из сельских домов вблизи пункта пропуска "Кучурган" было найдено четыре бочки спирта. А в самом селе Кучурган, в одном из нежилых помещений, обнаружили конец трубопровода с запахом спирта и пустую тару", – рассказали в Одесской таможне.

На границе с Молдовой обнаружили спиртопровод Пограничная служба Украины

Таможенники зафиксировали факт незаконного изготовления, хранения, сбыта и перемещения вне таможенного контроля подакцизных товаров. Спиртовой трубопровод решено демонтировать.

На границе с Молдовой обнаружили спиртопровод Одесская таможня

На границе с Молдовой обнаружили спиртопровод Одесская таможня

На границе с Молдовой обнаружили спиртопровод Одесская таможня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее украинские пограничники обнаружили подводный спиртопровод через реку Днестр.

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