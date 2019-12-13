Одеські митники виявили підземний "спиртопровід" з Молдови на Одещину

Співробітники СБУ та митники біля державного кордону знайшли трубопровід, прокладений з Молдови (з території невизнаного Придністрів'я) на Одещину для перекачування контрабандного спирту.

Також митники виявили понад 800 літрів контрабандного спирту. Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"В одній із сільських садиб поблизу пункту пропуску "Кучурган" були знайдені чотири бочки спирту. А в самому селі Кучурган, в одному з нежилих приміщень, виявили кінець трубопроводу із запахом спирту та порожню тару", – розповіли у Одеській митниці.

На кордоні з Молдовою знайшли спиртопровід Прикордонна служба України

Митники зафіксували факт незаконного виготовлення, зберігання, збуту та переміщення поза митним контролем підакцизних товарів. Спиртовий трубопровід вирішено демонтувати.

На кордоні з Молдовою знайшли спиртопровід Одеська митниця

На кордоні з Молдовою знайшли спиртопровід Одеська митниця

На кордоні з Молдовою знайшли спиртопровід Одеська митниця

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше українські прикордонники виявили підводний спиртопровід: через річку Дністер.

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