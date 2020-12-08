Одесский врач о коронавирусе: больницы захлебываются, а тесты нужно ждать днями

Одесская "первичка" медицинской помощи, как и местные больницы, захлебываются от количества больных коронавирусом.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL о ситуации с эпидемией в регионе. "Больных все больше. Телефоны красные: консультирую, координирую. Бригады на тестирование приезжают через 5-8 дней. Результатов тестов, взятых еще в прошлую среду, нет до сих пор. Наш Минздрав живет в отдельном мире, где все хорошо, а на самом деле все захлёбываются, и первичка, и больницы", – рассказала на условиях анонимности одна из семейных врачей Одессы.

В тоже время, по информации в.и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского, пациентов с коронавирусом на Одесчине принимают 18 больниц. Из них 15 получают средства из "коронавирусного" пакета, остальные – ждут заключения договоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 8 декабря, в Украине официально подтверждены 832 758 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 811 – обнаружены за прошедшие сутки.