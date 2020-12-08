Одеська лікарка про коронавірус: лікарні захлинаються, а тести потрібно чекати днями

Одеська "первинка" медичної допомоги, як і місцеві лікарні, захлинаються від кількості хворих на коронавірус.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL про ситуацію з епідемією в регіоні. "Хворих дедалі більше. Телефони червоні: консультую, координую. Бригади на тестування приїжджають через 5-8 днів. Результатів тестів, узятих ще минулої середи, немає досі. Наше МОЗ живе в окремому світі, де все добре, а насправді всі захлинаються, і первинка, і лікарні", – розповіла на умовах анонімності одна з сімейних лікарок Одеси.

Водночас, за інформацією т.в.о. голови Національної служби здоров'я України Андрія Віленського, пацієнтів із коронавірусом на Одещині приймають 18 лікарень. З них 15 отримують кошти з "коронавірусного" пакету, інші – чекають укладення договорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 8 грудня, в Україні офіційно підтверджено 832 758 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 811 – виявлені за минулу добу.