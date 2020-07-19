На Одесщине отдыхающий трагически погиб на море: детали ЧП

В Белгород-Днестровском районе на Одесщине трагически погиб на воде 42-летний отдыхающий из Днепропетровщины.

Несчастный случай произошел днем 18 июня в курортном поселке Затока. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции в Одесской области.

По предварительной информации, несовместимые с жизнью травмы турист получил во время катания на резиновом плавсредстве, когда столкнулся с водяным скутером.

"От полученных телесных повреждений он скончался в больнице", – говорится в сообщении.

Турист смертельно травмировался во время катания на резиновом плавсредстве (Od.npu.gov.ua)

Отмечается, что обстоятельства трагедии на месте происшествия устанавливала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Сейчас же решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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