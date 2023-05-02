Курортный рай превратился в пустошь: в сети показали "апокалиптическое" видео из пострадавшей от ударов оккупантов Затоки

В Затоке Одесской области часть туристической инфраструктуры осталась разрушенной в результате обстрелов со стороны ВС РФ. В сети появилось новое видео из курортного поселка, который пострадал из-за российской агрессии.

Видео дня

Ролик обнародовал в своем Facebook-аккаунте блогер Юрий Руденя. Он показал, как выглядела одна из улиц населенного пункта 30 апреля 2023 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинец напомнил, что этот популярный курорт недалеко от Одессы оккупанты обстреливали в прошлом году. "Видимо, с целью денацификации", – написал он.

Мужчина рассказал, что один из аквапарков Затоки стал "открытым", потому что территория разрушена российскими атаками.

"Это апокалипсис, здесь никого нет. Здесь никто не живет... Вы хотите узнать, как будет в апокалипсис? Вот так вот, только собаки будут, людей не будет", – сказал автор видео.

Руденя показал, что к нему сразу подбежала стая собак, когда он вышел из автомобиля. Животные, видимо, были голодными.

Как выглядела курортная Затока в августе 2022 года после вражеских обстрелов:

Еще до полномасштабного российского вторжения, в 2021 году, Затока была переполнена туристами. Как жил и выглядел курорт до большой войны – смотрите в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети показали спутниковые снимки населенного пункта Марьинка Донецкой области. На кадрах видно, что в городе не осталось ни одного целого дома – все разрушено российскими оккупантами.

– Фото и видео металлургического завода "Азовсталь" и Драматического театра в оккупированном Мариуполе после прихода "русского мира" можно посмотреть по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!