Кивалов уверенно выходит на первое место в мэрской гонке в Одессе – социологическое исследование

Представители ведущих вузов Одессы совместно с Киевским институтом реформ и развития провели социологическое исследование электоральных настроений в Одессе. Представителей академического сообщества сподвигло на такой шаг огромное количество фейковых опросов, которые массово тиражируются в городе.

Результаты свидетельствуют о том, что на первое место в предвыборной гонке за кресло Одесского городского головы вышел лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Рейтинг действующего мэра Геннадия Труханова продолжает падать.

Нынешние местные выборы будут уникальными. Впервые электоральный процесс пройдёт в столь жёстких ограничительных мерах в связи с коронавирусом. Изоляционные мероприятия накладывают определённый отпечаток на психологию избирателя.

"Вынужденная изоляция, материальные проблемы, эмоциональная напряженность от страхов заболеть будут вне всякого сомнения влиять на сделанный выбор", – рассказала доктор психологических наук, профессеор Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского Мария Казанжи.

В такой ситуации появляется наиболее благодатная почва для манипуляции общественным мнением путём фейковых социсследований. А их в Одессе уже в избытке. Наблюдая такую картину, представители целого ряда авторитетных одесских вузов – Национального университета "Одесская юридическая академия", Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Одесского государственного университета внутренних дел совместно с социологами Киевского центра реформ и развития презентовали исследование предвыборных ожиданий одесситов, а также провели замеры их электоральных симпатий.

Социологическое исследование проводилось с 16 по 23 сентября методом личного формализованного интервью face-to-face. Опрошено 1200 респондентов. Погрешность выборки не превышает 3%.

Среди основных проблем, которые волнуют одесситов пальму первенства занимают высокие тарифы на коммунальные услуги (31,2%), проблемы, связанные с коррупцией (28,7%), плохое качество медицинского обслуживания (28,6), загруженность города автотранспортом, проблемы с парковкой автомобилей (26,4%), хаотическая застройка, отсутствие целостного плана развития города (25,1%), плохие дороги (21,5%), плохое состояние благоустройства придомовых территорий, города в целом (19,6), плохое состояние жилых домов (18,1%). Одесситы надеются, что новый состав Одесского горсовета сможет решить эти вопросы.

Что касается политических предпочтений, то сразу четыре партии набирают существенное количество голосов: это Оппозиционная платформа – За жизнь (21%), Слуга народа (18,1%), Украинская морская партия Сергея Кивалова (17,1%) и Доверяй делам (14,3%).

Остальные политические силы не преодолевают проходной барьер. А вот в мэрской гонке чётко выделились два лидера – это Сергей Кивалов (25%) и Геннадий Труханов (24,3%). Лидер Украинской морской партии обогнал действующего мэра, чей рейтинг продолжает нисходящее движение.

Эксперты утверждают: первое место Сергея Кивалова в предвыборной гонке – абсолютно логичное и заслуженное. Ведь одесситы, уставшие от деструктива, судят политиков по реальным делам, а не по предвыборным лозунгам.

"Построив с нуля на базе сгоревшего училища прекрасный вуз – Национальный университет "Одесская юридическая академия", создав Международный гуманитарный университет, храм Святой мученицы Татианы, Международную академическую школу "Одесса" с двумя храмами – Сергия Радонежского и Иоанна Богослова. Построено 20 современных спортивных комплексов. Именно Сергей Кивалов стал для многих одесситов воплощением философии развития, успеха, достижения целей и созидания", – отмечает доктор политических наук, профессор Лилиана Яровая.

"Предварительный анализ цифр, которые получены в исследовании Киевского центра реформ и развития говорит о том, что в обществе происходят позитивные изменения. Снижается доверие к популистам. Это особенно видно на местных выборах. Люди намерены голосовать за опытных политиков, которые в состоянии решать конкретные местные проблемы", – рассказал кандидат социологических наук, доцент Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Василий Полюга.

Эксперты отмечают, что Сергей Кивалов имеет большой потенциал для дальнейшего наращивания электоральной поддержки. В то же время, по прогнозам специалистов, рейтинг действующего мэра продолжит своё падение.

Отметим, особенностью проведенного исследования стало то, что в процессе интервьюирования была применена видеофиксация ответов. Социологи использовали специальную мобильную видеокамеру, которая рассчитана на шесть часов работы. Накануне социологи прошли соответствующий тренинг по работе с новейшими устройствами, чтобы избежать проблем во время непосредственной работы.