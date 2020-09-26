Ківалов впевнено виходить на перше місце в мерських перегонах в Одесі – соціологічне дослідження

Представники провідних вузів Одеси спільно з Київським інститутом реформ і розвитку провели соціологічне дослідження електоральних настроїв в Одесі. Представників академічної спільноти наштовхнуло на такий крок величезна кількість фейковий опитувань, які масово тиражуються в місті.

Результати свідчать про те, що на перше місце в передвиборній гонці за крісло Одеського міського голови вийшов лідер Української морської партії Сергій Ківалов. Рейтинг чинного мера Геннадія Труханова продовжує падати.

Нинішні місцеві вибори будуть унікальними. Вперше електоральний процес пройде в таких жорстких обмежувальних заходах у зв'язку з коронавірусом. Ізоляційні заходи накладають певний відбиток на психологію виборця.

"Вимушена ізоляція, матеріальні проблеми, емоційна напруженість від страхів захворіти будуть поза всяким сумнівом впливатиме на зроблений вибір", – розповіла докторка психологічних наук, профессеор Південноукраїнського національного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського Марія Казанжи.

У такій ситуації з'являється найбільш благодатний грунт для маніпуляції громадською думкою шляхом фейковий соцдосліджень. А їх в Одесі вже в надлишку. Спостерігаючи таку картину, представники цілого ряду авторитетних одеських вузів – Національного університету "Одеська юридична академія", Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, Одеського державного університету внутрішніх справ спільно з соціологами Київського центру реформ і розвитку презентували дослідження передвиборних очікувань одеситів, а також провели заміри їх електоральних симпатій.

Соціологічне дослідження проводилося з 16 по 23 вересня методом особистого формалізованого інтерв'ю face-to-face. Опитано 1200 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 3%.

Серед основних проблем, які хвилюють одеситів пальму першості займають високі тарифи на комунальні послуги (31,2%), проблеми, пов'язані з корупцією (28,7%), погана якість медичного обслуговування (28,6), завантаженість міста автотранспортом, проблеми з паркуванням автомобілів (26,4%), хаотична забудова, відсутність цілісного плану розвитку міста (25,1%), погані дороги (21,5%), поганий стан благоустрою прибудинкових територій, міста в цілому (19,6), поганий стан житлових будинків (18,1%). Одесити сподіваються, що новий склад Одеської міськради зможе вирішити ці питання.

Що стосується політичних уподобань, то відразу чотири партії набирають значну кількість голосів: це Опозиційна платформа – За життя (21%), Слуга народу (18,1%), Українська морська партія Сергія Ківалова (17,1%) і Довіряй справах (14,3%).

Решта політичних сил не долають прохідний бар'єр. А ось в мерських перегонах чітко виділилися два лідера – це Сергій Ківалов (25%) і Геннадій Труханов (24,3%). Лідер Української морської партії обігнав чинного мера, чий рейтинг продовжує спадний рух.

Експерти стверджують: перше місце Сергія Ківалова в передвиборній гонці – абсолютно логічне і заслужене. Адже одесити, втомлені від деструктиву, судять політиків за реальними справами, а не за передвиборчим гаслам.

"Побудувавши з нуля на базі згорілого училища прекрасний вуз – Національний університет "Одеська юридична академія", створивши Міжнародний гуманітарний університет, храм Святої мучениці Татіани, Міжнародну академічну школу "Одеса" з двома храмами – Сергія Радонезького і Іоанна Богослова. Побудовано 20 сучасних спортивних комплексів. Саме Сергій Ківалов став для багатьох одеситів втіленням філософії розвитку, успіху, досягнення цілей і творення", – зазначила докторка політичних наук, професорка Ліліана Ярова.

"Попередній аналіз цифр, які отримані в дослідженні Київського центру реформ і розвитку говорить про те, що в суспільстві відбуваються позитивні зміни. Знижується довіра до популістів. Це особливо видно на місцевих виборах. Люди мають намір голосувати за досвідчених політиків, які в змозі вирішувати конкретні місцеві проблеми", – розповів кандидат соціологічних наук, доцент Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Василь Полюга.

Експерти відзначають, що Сергій Ківалов має великий потенціал для подальшого нарощування електоральної підтримки. У той же час, за прогнозами фахівців, рейтинг чинного мера продовжить своє падіння.

Відзначимо, особливістю проведеного дослідження стало те, що в процесі інтерв'ювання була застосована відеофіксація відповідей. Соціологи використовували спеціальну мобільну відеокамеру, яка розрахована на шість годин роботи. Напередодні соціологи пройшли відповідний тренінг по роботі з новітніми пристроями, щоб уникнути проблем під час безпосередньої роботи.