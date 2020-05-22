Экологическая безопасность АМПУ ликвидировала загрязнение у аварийного танкера "DELFI"

Экологическая безопасность Администрации морских портов Украины обнаружила и оперативно ликвидировала загрязнение у аварийного танкера "DELFI". Сейчас состояние поверхностных вод в районе расположения судна удовлетворительное. Об этом сообщается на официальном сайте АМПУ.

Согласно сообщению, о происшествии стало известно в четверг, 21 мая, в 8.30, во время регулярного визуального мониторинга акватории. Сотрудниками отдела экологической безопасности Одесского филиала ГП "АМПУ" были обнаружены рядом с подтопленными судном "DELFI" видимые следы нефтепродуктов.

Экологическая безопасность АМПУ обнаружила и оперативно ликвидировала загрязнение у аварийного танкера "DELFI" uspa.gov.ua

О обнаруженом загрязнении в установленном порядке уведомили территориальные подразделения Государственной экологической инспекции. В соответствии с требованиями "Порядка проверки, взятия проб воды и проведения их анализа", представители экологической инспекции отобрали пробы в районе судна "DELFI", а сотрудники Администрации Одесского морского порта осуществили отбор проб фоновых показателей качества воды в районе пляжа "Дельфин", у которого находится судно.

Экологическая безопасность АМПУ обнаружила и оперативно ликвидировала загрязнение у аварийного танкера "DELFI" uspa.gov.ua

После окончания процедур, необходимых для фиксации загрязнения, ГП "АМПУ" были предприняты меры по недопущению распространения загрязнения нефтепродуктами морской воды. Бригада по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов участка портового флота технической службы ОФ ГП "АМПУ" обработала водную поверхность в месте загрязнения сорбентом "Эконадин".

По состоянию на 13:30 21 мая, как сообщили в АМПУ, загрязнение было полностью ликвидировано. Состояние поверхностных вод в районе расположения судна "DELFI" удовлетворительное, утечка нефтепродуктов отсутствует.