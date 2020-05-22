Екологічна безпека АМПУ ліквідувала забруднення біля аварійного танкеру "DELFI"

Екологічна безпека Адміністрації морських портів України виявила та оперативно ліквідувала забруднення біля аварійного танкеру "DELFI". Наразі стан поверхневих вод в районі розташування судна задовільний. Про це повідомляється на офіційному сайті АМПУ.

Згідно повідомлення, про пригоду стало відомо у четвер, 21 травня, о 8.30 під час регулярного візуального моніторингу акваторії. Співробітниками відділу екологічної безпеки Одеської філії ДП "АМПУ" було виявлено поряд з підтопленим судном "DELFI" видимі сліди нафтопродуктів.

Екологічна безпека АМПУ виявила та оперативно ліквідувала забруднення біля аварійного танкеру "DELFI" uspa.gov.ua

Про виявлене забруднення у встановленому порядку повідомили територіальні підрозділи Державної екологічної інспекції. Відповідно до вимог "Порядку перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу", представники екологічної інспекції відібрали проби в районі судна "DELFI", а співробітники Адміністрації Одеського морського порту здійснили відбір проб фонових показників якості води в районі пляжу "Дельфін", біля якого знаходиться судно.

Екологічна безпека АМПУ виявила та оперативно ліквідувала забруднення біля аварійного танкеру "DELFI" uspa.gov.ua

Після закінчення процедур, необхідних для фіксації забруднення, ДП "АМПУ" було вжито заходів з недопущення поширення забруднення нафтопродуктами морської води. Бригада з ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів дільниці портового флоту технічної служби ОФ ДП "АМПУ" обробила водну поверхню в місці забруднення сорбентом "Еконадін".

Станом на 13:30 21 травня, як повідомляють в АМПУ, забруднення було повністю ліквідовано. Стан поверхневих вод в районі розташування судна "DELFI" задовільний, витікання нафтопродуктів відсутні.