Екологічна безпека АМПУ ліквідувала забруднення біля аварійного танкеру "DELFI"
Екологічна безпека Адміністрації морських портів України виявила та оперативно ліквідувала забруднення біля аварійного танкеру "DELFI". Наразі стан поверхневих вод в районі розташування судна задовільний. Про це повідомляється на офіційному сайті АМПУ.
Згідно повідомлення, про пригоду стало відомо у четвер, 21 травня, о 8.30 під час регулярного візуального моніторингу акваторії. Співробітниками відділу екологічної безпеки Одеської філії ДП "АМПУ" було виявлено поряд з підтопленим судном "DELFI" видимі сліди нафтопродуктів.
Про виявлене забруднення у встановленому порядку повідомили територіальні підрозділи Державної екологічної інспекції. Відповідно до вимог "Порядку перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу", представники екологічної інспекції відібрали проби в районі судна "DELFI", а співробітники Адміністрації Одеського морського порту здійснили відбір проб фонових показників якості води в районі пляжу "Дельфін", біля якого знаходиться судно.
Після закінчення процедур, необхідних для фіксації забруднення, ДП "АМПУ" було вжито заходів з недопущення поширення забруднення нафтопродуктами морської води. Бригада з ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів дільниці портового флоту технічної служби ОФ ДП "АМПУ" обробила водну поверхню в місці забруднення сорбентом "Еконадін".
Станом на 13:30 21 травня, як повідомляють в АМПУ, забруднення було повністю ліквідовано. Стан поверхневих вод в районі розташування судна "DELFI" задовільний, витікання нафтопродуктів відсутні.